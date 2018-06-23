Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK mensuplarının 3 yıl önceki saldırıları sonucu tahrip olan Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinin yeniden cazibe merkezi hâline getirilmesi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca milyar lirayı aşan yatırım yapılıyor. Âdeta yeniden inşa edilen tarihî ilçe, ihtişamlı eski günlerine kavuşturuluyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin; 6 mahallede enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmasının ardından, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj hatlarının tamamlandığını söyledi. Alan içerisinde toplamda bin 500 konut inşa edileceğini anlatan Bilgin; Mardinkapı ile Saraykapı’yı bağlayan kesimde yaptıkları turistik yol çalışmasının 20 gün içerisinde tamamlanacağını belirtti. Bilgin, projelendirmelerin tamamlandığını, artık yapım aşamasına geçtiklerini kaydederek, şunları söyledi: Terör örgütünün tahrip ettiği ilçeye Bakanlık olarak bugüne kadar 1,5 milyar lirayı aşan bir yatırım yaptık. Toplam yatırım tutarımız 2 milyar lirayı aşacaktır. Çalışmalar tamamlandıktan sonra tarih, kültür, medeniyet, sahabeler ve peygamberler şehri, inanç turizmi anlamında da hareketlenecektir. Sur, milyon sayıyı aşan turist sayısıyla inşallah bir istihdam ve cazibe merkezi olacak. Geçmiş kültürlerin, medeniyetlerin birikimi olan mimari eserleri, gelecek nesillere de taşımamız lazım. Buradaki tüm tescilli yapıların röleve ve restorasyon çalışmalarını da yapacağız. Bunları bir yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Hak sahibi vatandaşlardan yüzde 88’ine ulaştık, yüzde 75’i ile anlaştık, kalan vatandaşlarla da görüşmeler devam ediyor. 2 bini aşkın vatandaşımızla bedel karşılığı sözleşme yaptık. Onlara, 65 milyon lirayı aşkın kamulaştırma bedeli ödedik. TOKİ konutlarını isteyen vatandaşlarımıza da bugüne kadar 1,5 milyon lira kira yardımı yaptık. Sur sakinleri için, Bakanlıkça yaptırılan 5 bin 637 konuttan bin 390’ı tamamlandı.

Yayla ekonomisi canlandı

Doğu ve Güneydoğu’daki operasyonlarla terörden temizlenen yaylalar, yaz mevsimine hazır. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan, bu anlamda üretime ve istihdama da katkıda bulunan vatandaşlar, meraların huzura kavuşmasının ardından yaylalara yerleşmeye başladı. Muş’un Karaağaç Yaylası’na çıkan büyük hayvan üreticilerinden Turan Karakan “Bu sene ramazan ve yağışlardan dolayı bir aylık gecikmeyle yaylaya çıktık. Şu anda yayla evimizin çalışmasını yapıyoruz. Çok şükür burası güvenli, herhangi bir sıkıntı yok. Rahatız. 2,5 ay burada kalıyoruz. Hayvanlar için iyi. Bizim burada 2 bin civarında küçükbaş hayvanımız var. Günde iki defa süt sağımı yapıyoruz. Sütleri de piyasaya veriyoruz” dedi.