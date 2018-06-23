Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin Ankara



Başvuruların 31 Ekim’e kadar süreceğinin altını çizen Özhaseki “Vatandaş başvurusunu yaptıktan sonra konutlarda yüzde 3, iş yerlerinde ise yüzde 5 oranındaki bedelini de yatırdığında belgesine kavuşacak, böylece kaçaklık durumundan, devletle ihtilaflı olmaktan ve cezalardan kurtulacak” diye konuştu. Bu arada Türkiye’de 13 milyon kişiyi ilgilendiren imar barışında yoğun ilgi, bankaların da iştahını kabarttı. Vatandaş ile devlet arasındaki ekonomik sorunları kredi sağlayarak çözmeye çalışan bankalar, burada da destek sağlayacak. Vakıfbank’ın ardından Maliye Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Halk Bankasıyla da anlaşacak. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da, İzmir’in Menderes ilçesinde, belediye tarafından imar barışı başvurularının alınması için kurulan birimde, 2 kişinin başvuru işlemini gerçekleştirdi. Yıldırım “İzmir’in de binalarının büyük bölümü kaçak. İmar barışıyla birlikte şehir yenilenecek. Arsa bedelinin yüzde 3’lük ücreti olacak, ama onu da hemen ödemeyeceksiniz. 31 Ekim’e kadar süresi var” diye konuştu.