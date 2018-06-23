Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türkiye’de 2016 yılı sonunda çalışmalarına başlanan Sanayi 4.0’a ilişkin çalışmalar meyvelerini verdi. ‘Dijital Türkiye’ sloganıyla devreye alınan yol haritasında birçok kritik adıma yer verildi. Uzun süredir üzerinde çalışılan yol haritasında tüm detaylar ortaya çıktı. ‘İnsan’, ‘teknoloji’, ‘altyapı’, ‘kullanıcılar’, ‘tedarikçiler’ ve ‘yönetişim’ konularına odaklanılan yol haritasında Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’nun kurumsallaştırılması sağlanacak. Bunun için Bakanlar Kurulu kararı alınacak. Platformun içinde ‘dijital müfredat takip ve tavsiye komitesi’, ‘veri iletişim standartları komitesi’ ve ‘odak dijital teknolojiler komitesi’ adıyla 3 daimî komite kurulacak.



YEDİ BİN İŞLETME YARARLANACAK

10 dijital dönüşüm merkezi açılacak. 7 bin imalat sanayi işletmesi dijital dönüşüm merkezlerinden yararlanacak. KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine destek olacak danışmanlar yetiştirilecek. Destek programı iyi performansı özendirecek ve ödüllendirecek bir sistem çerçevesinde tasarlanacak. İşletmelere vergi indirimi yapılıp, KGF desteği verilecek.

300 BİN KİŞİLİK NİTELİKLİ ORDU

Sürekli eğitim merkezlerinde ve tematik teknik kolejlerde dijital teknoloji kullanıcıları yetiştirilecek.

Üniversitelerde dijital teknoloji geliştiricileri yetiştiren programlar çoğaltılacak.

Dijitalleşme konusunda eğitim veren 50 sürekli eğitim merkezinin olması bekleniyor.

Özel teşvik ve desteklerle dijital yetkinliklere sahip iş gücü sanayi ile buluşturulacak.

İmalat sanayiinde dijital yetkinlik kazandırılmış nitelikli iş gücü sayısının 300 bin olması öngörülüyor.

İLK UYGULAMA GAZİANTEP’TE

Dijital dönüşüm pilot uygulamasına Gaziantep’ten başlanacak.

2 bin 500 işletmenin yüksek dijital olgunluğa erişmesi sağlanacak.

İmalat sanayinde 500 dijital dönüşüm danışmanı yetiştirilecek.

Türkiye’nin tüm illerinde dijital dönüşüm bilgi merkezi oluşturulacak.

Yerli dijital teknoloji firmalarının envanteri çıkarılacak.

Uzun vadeli finansman daha erişilebilir hâle getirilecek.

Teknoloji mükemmeliyet merkezleri yapılacak.

SİBER SALDIRIYA ÖZEL TEDBİR

İlk ulusal endüstriyel bulut platformu kurulacak. Siber güvenliğin sağlanması için tedbirler alınacak. Zarar gören iş süreçlerinin nasıl ayağa kaldırılacağı da dâhil olmak üzere siber dayanıklılık stratejileri belirlenecek. Big data, yapay zekâ, bulut bilişim, otonom robotlar gibi odak teknoloji alanlarında teknoloji yol haritaları hazırlanacak. Uygulamalı AR-GE stratejisi oluşturulacak. Öncelikli teknolojilere odaklanmış uygulamalı 50 araştırma merkezi kurulacak. Bu çalışmalarla da ihtisaslaşmış 60 bin AR-GE personeli yetişmiş olacak.