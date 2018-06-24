Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

Batılı güçlerin en çok karşı çıktığı yatırımlardan birisi olan 3. İstanbul havalimanı ve Kanal İstanbul projeleri tamamlandığında doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağlayacak. Aynı şekilde şehir hastaneleri, Akkuyu ve TANAP on binlerce kişiye iş ve aş kapısı olacak. İşte o projeler:

TANAP DOĞALGAZ HATTI

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile Azerbaycan doğalgazı, Türkiye üzerinden İtalya’ya taşınacak. Bu projeyle birlikte Türkiye, bölgesinde enerji merkezi hâline gelecek. Boru hattının Türkiye’den geçtiği 20 ilde, yaklaşık 13 bin kişiye doğrudan istihdam alanı doğacak.

KANAL İSTANBUL

Türkiye’nin 2023 hedefi yolundaki dev projelerinden biri olan Kanal İstanbul, hizmete açıldığında ekonomiye çok büyük katkısı olacak. Projeyle, Hazine’ye toplam 8 milyar dolarlık gelir aktarılmasını bekleniyor. Ayrıca kanal sayesinde 1,5 milyon kişiye de iş imkânı doğacak.

ŞEHİR HASTANELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, en büyük hayalim dediği Şehir Hastaneleri projesi hayata geçirildi. Şu ana kadar 5 farklı şehirde yapılan hastanelerde 15 binden fazla istihdam sağlandı. Tüm şehir hastaneleri hayata geçirildiğinde doktor sayısı 200 bine, ebe ve hemşire sayısı 310 bine ulaşacak. Bu sayılara sağlık çalışanları da eklendiğinde toplam istihdam sayısı 1 milyon 100 bine çıkacak.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

AK Parti’nin uygulamış olduğu yerli ve millîlik politikası enerji alanında kendini gösterdi. Türkiye’nin yarım asırdır hayali olan nükleer güç santralinin temeli Mersin Akkuyu’da atıldı. Yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek kalemde yapılan en büyük yatırım olan Akkuyu’nun enerji üretimi, Türkiye’nin elektrik talebinin yüzde 10’unu karşılayacak. Dolaylı yoldan 2 bin kişinin de istihdam edileceği nükleer santralde toplamda 12 bin kişi istihdam edilecek.

3. HAVALİMANI

Küresel güçlerin en çok karşı çıktığı yatırım olan 3. İstanbul havalimanında yapım aşamasında 35 bin kişi çalışırken, açıldığı tarihten itibaren 100 bin kişi daha istihdam edilecek. Bu rakam Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi olan TÜPRAŞ’ın tam 20 katı. 2023’e kadar kademeli olarak istihdamın artacağı havalimanında toplam rakam 225 bin olacak. Bu rakamlara ara hizmetler de eklendiği zaman 1,5 milyon istihdam sayısına ulaşılmış olacak.