Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Güçlü siyasi istikrar, dev projelerin tamamlanması ve doğrudan yabancı yatırımcı girişlerinin artmasını sağlayacak. Yeni dönemde büyümenin sürdürülebilir olması, çift hanedeki işsizlik, enflasyon ve faizin düşürülmesi, cari açığın kontrol altına alınması için çalışılacak.

ENFLASYON

Mayıs ayında enflasyon yüzde 12,15 olarak gerçekleşti. Mücadele için Merkez Bankası, faizleri yüzde 17,75’e kadar yükseltti. Döviz üzerinde yaşanan spekülasyon “ithal ürünlerin fiyatlarını artırmak” ve “yabancı para ile borçlanan özel sektörün maliyetlerini yükseltmek” suretiyle, enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor. Bu anlamda Hükûmet’in, “dövizle yapılan işlemlerin kontrol altına alınması” konusunda çalışmaları devam ediyor. Öte yandan son haftalarda gıda enflasyonu da dikkat çekiyor. Yaz mevsimi yaşanmasına rağmen patates, soğan ve meyve fiyatları yüksek seyrediyor. Önümüzdeki süreçte Gıda Komitesinin daha etkin devrede olması ve tarla ile market arasındaki makası “dar tutması” bekleniyor. Ayrıca bazı ürünlerde ithalat başta olmak üzere birçok tedbir de masada...

CARİ AÇIK

Son rakamlara göre, Türkiye’nin 12 aylık cari işlemler açığı 55 milyar doları geçti. GSYH’ye oranla yüksek seyreden cari açık, ekonomi yönetiminin öncelikleri arasında yer alacak. Büyüme ile paralel ilerleyen cari açığın, yapısal tedbirlerle düşürülmesi için adımlar atılıyor. Özellikle ‘enerji’de yürütülen ‘yerli’ hamlesi, Türkiye’nin bu alandaki ithalatını azaltmasında etkili olacak. Savunma, teknoloji ve otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde de kendini gösteren “yerlileşme” çalışmaları, cari açığın dizginlenmesi için büyük önem taşıyor. Daha kısa vadede ise artması beklenen turizm gelirleri, istikrarla birlikte girecek doğrudan yabancı yatırımlar ve yerli malı kullanımıyla ilgili teşvikler, cari açığı düşürecek.

FAİZ

Yatırımların artmasını engelleyen en önemli unsurlardan biri de faiz... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıklıkla “Yüzde 20 faizin olduğu yerde kim yatırım yapar? Bunu mutlaka düşürmeliyiz” diyerek, bu konudaki hassasiyetini dile getiriyor. Ekonomi yönetimi, özellikle girişimciler için uygun finansman modelleri üzerinde çalışarak, yatırımları canlı tutmaya çalışıyor. “KGF” ve “Nefes Kredisi” gibi uygulamalar, önümüzdeki süreçte de yatırımcının yüksek faiz yükünü azaltacak. Altın hesapları, BES gibi havuzlar da büyütülerek, alternatif kaynakların artırılması süreci hızlanacak. Bugünden itibaren yeni sistemin temini ile döviz baskısının hafiflemesi ve enflasyondaki düşüşle birlikte, faizin de yönünü aşağı çevirmesi öngörülüyor.

BÜYÜME

Geçen yıl Türkiye, yüzde 7,4 büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında zirvede yer almış, KGF desteği başta olmak üzere alınan tedbirler bu başarıda büyük rol oynamıştı. Ülkenin büyüme performansı bu yıl ilk çeyrekte de devam etti ve yine yüzde 7,4 büyümeye imza atıldı. Yeni dönemde de büyümenin “sürdürülebilir” olması için önemli adımlar atılacak. Bu kapsamda yeni teşvik mekanizmaları, vergi reformları gibi birçok tedbirin gündeme gelmesi; böylece üretim, istihdam ve ihracat odaklı, katma değeri yüksek bir büyüme modelinin benimsenmesi bekleniyor.

İŞSİZLİK

Türkiye’de işsizlik oranı, mart verilerine göre yüzde 10,1 ile çift hanede seyretmeye devam ediyor. Ancak iş dünyasından alınan izlenimler, bugün tek haneye ulaşıldığı yönünde... 2017’de istihdam seferberliği ile 1,5 milyon kişiye iş bulunmuştu. Önümüzdeki süreçte de işverene sağlanan desteklerin devam etmesiyle birlikte, işsizlikle etkin mücadele sürecek. Türkiye’de iş gücüne katılım oranının gün geçtikçe artması, yeni iş alanlarının açılmasını da kaçınılmaz kılıyor. Bu yıl özellikle turizmdeki patlama, mevsimsel de olsa bahar ve yaz aylarında işsizliğe merhem oluyor.

Dev projeler hızlanacak

Siyasi istikrarın devamı, Türkiye’nin dev projelerinin de önünü açtı. Bugüne kadar Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, tüneller ve TANAP gibi birçok mega projenin hayata geçirildiği Türkiye’de yeni dönemin ilk icraatı 29 Ekim’de hizmete açılacak İstanbul Yeni Havalimanı olacak. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Kanal İstanbul, Çanakkale 1915 Köprüsü ve Akkuyu Nükleer Santral Projesi de, 2023 vizyonu çerçevesinde ekonomik kalkınmaya öncülük edecek dev yatırımların başında geliyor.

Var gücümüzle çalışacağız

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan “Yeni yönetim modelimizin memleketimize hayırlar getirmesini istiyoruz” dedi. Kaan, “Halkımız bu seçimde de güçlü Türkiye’den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullanmıştır; hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran seçimleri de diğer seçimler gibi çıktığımız güçlü Türkiye yolunda, bir duraktı ve bizler bu durağı sağ salim geçtik. Şimdi vakit, meselemiz Türkiye’dir diyerek için canla başla çalışma vaktidir. Seçim öncesi ve sırasında yapılan tüm siyasi manipülasyonlara ve seçim sonuçlarına dair tahriklere rağmen halkımız, vakur duruşu ve olgunluğu ile tüm dünyaya unutulmaz bir demokrasi dersi vermiş; Türkiye’nin bekası söz konusu olduğunda, nasıl tek yürek birleştiğini kanıtlamıştır” dedi.

İstikrarlı rotayı tercih ettik

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin büyük ve lider ülke olma yolunda, çok önemli bir eşiği geride bıraktığını söyledi. Avdagiç “Türk halkı büyük sağduyusu ile bir kere daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih etmiştir” dedi. Şekib Avdagiç, siyasal istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın ve güvenin olmasının mümkün olamayacağını hatırlatarak “Türk iş dünyası olarak hepimiz bu yeni dönemde var gücümüzle çalışmalıyız” diye konuştu.

Piyasalar rahatlar ekonomi canlanır

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, 24 Haziran seçimlerine yönelik değerlendirmesinde “Belirsizlik ortamı kalktı, piyasalar rahatlayacak, ülke ekonomisi de canlanacaktır” dedi. Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir adımın daha milletçe birlikte, başarılı bir şekilde atıldığını belirten Cesur “Halkımız istikrar ve istikbali önceleyerek mevcut kazanımlara, yerli ve millî kavramlarına sahip çıktı. Yeni hükûmet sistemi ile birlikte karar mekanizmaları daha çabuk işleyecek ve uygulamalar da daha hızlı gerçekleşecektir. Bu süreçte Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğine ve millî gelirini de sürekli arttıracağına şüphemiz yoktur” ifadelerini kullandı.