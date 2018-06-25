Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, tarihinin en kritik seçimini geride bırakırken, gözler bir yandan da yatırım araçlarına çevrildi. Son dönemde yaşanan gelişmelerin etkisiyle dolar ve faiz yükselmiş, borsada büyük düşüşler yaşanmıştı. Analistler, mevcut seviyelerin özellikle borsa tarafında büyük fırsat sunduğunu vurguluyor. Hisse senetleri için önemli gösterge olan “piyasa değeri/defter değeri” oranlarına bakıldığında; Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Emlak Konut, Türk Hava Yolları, Pegasus, Şişecam, Enka İnşaat ve Borusan gibi çok önemli şirketlerin de aralarında bulunduğu birçok hissenin, Mart 2009’dan bu yana en ucuz seviyesine gerilediğine dikkati çekildi. Öte yandan döviz kurlarının da spekülatif hareketlerle doygunluğa ulaştığı, hazine bonosu ve tahvil getirilerinin tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, Borsa İstanbul’da bazı göstergelerin daha önce hiç olmadığı kadar aşırı satım bölgesinde bulunduğunu söyleyerek, “Geçmişte yaşanan krizlerde bile temel, teknik göstergeler daha iyi durumdaydı. Dolayısıyla borsa endeksinde kriz fiyatlaması derecesinde hareketler yaşadık ve yaşıyoruz. Geçmiş bize şunu gösteriyor; bu derece satışlar, uzun vadede yatırımcılara ciddi fırsatlar sunuyor. Özellikle sektöründe lider veya ciddi oranda pazar payı bulunan, büyüyen, ihracat kapasitesi güçlü ve temettü ödemeyi gelenek hâline getirmiş şirket hisseleri uzun vadeli yatırım için cazip seviyelerde. Olumsuz rüzgâr dağıldığında, en hızlı toparlanmayı güçlü şirketler yapacak. Yatırımcıların, kısa vadeli düşünmemeleri gereken bir dönemdeyiz. Türkiye ekonomisi büyümesini devam ettiriyor. Bu nedenle mevcut olumsuz psikolojinin esiri olmaktan çıkıp geleceğe yönelik fırsatlardan yararlanma yollarına gitmek, küçük yatırımcı için en doğru hareket olacaktır” diye konuştu.

Yükseliş dönemi başlasın

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eşi Ayşen, kızı Fatma Özkan ve damadı İbrahim Özkan ile, Denizli Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde oyunu kullandı. Seçimin memleket ve millete hayırlı uğurlu olması dileğinde bulunan Zeybekci, şunları söyledi: İnşallah ülke için güzel bir sonuç olur. Bugünden sonra ülkemiz, Atatürk’ün bize gösterdiği o muasır medeniyet ve daha ilerisine doğru, namerde değil, merde bile muhtaç olmayacak şekilde ilerleyecektir. Yükselme dönemi mutlaka başlayacaktır.

Ülkemiz yoluna devam etsin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ilkokulu okuduğu Adana Seyhan Mimar Kemal İlkokulunda oyunu kullandı. Bakan Sarıeroğlu “Burası, hayatımda yolumu çizmekle alakalı çok önemli bir yer. Yan taraftaki okul da lisemdi, karşıdaki apartmanda oturuyorduk. Çok duygulandım. Yola başladığımız yerde oy kullandık. Büyük hedeflerimiz, hayallerimiz var dedik. Ülkemiz inşallah güzelliklerle yoluna devam etsin” dedi.

Türkiye şaha kalksın artık

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eşi Esra Tüfenkci ile Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Sadiye Ünsalan Ortaokulundaki oyunu kullandı. Dünyanın gözünün Türkiye’de olduğuna dikkati çeken Tüfenkci “İnsanlar demokratik iradelerini kullanma noktasında yoğun bir şekilde sandıklara geliyor. Gerçekten çok şaibesiz ve doğru bir seçim yapılıyor. İnşallah Türkiye’nin şahlanışına hep beraber tanıklık ederiz” dedi.