Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birlik, bu doğrultuda Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi içinde yer alan El-Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin’de sözleşmeli üretim modeliyle üretilen patatesleri marketlere arz etmeye başladı. Söz konusu bölgeden getirilen patateslerin ilk olarak Ankara’da bulunan iki market zincirine ulaştırıldığı ve 1,95 liradan tüketiciye satıldığı belirtildi. Kademeli olarak getirilecek olan patatesler, bugünden itibaren İstanbul, Bursa ve İzmir gibi illerde market ve hallere ulaştırılacak. Patatesin satış fiyatı, bu bölgelerde de 1,95 lira olacak.

Afetzede çiftçilerin borçlarına erteleme

Çiftçilerin ve tarım işletmelerinin bu yıl maruz kaldıkları afetlerden dolayı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarında 1 yıl ertelemeye gidildi. Karar, 1 Ocak’tan 31 Aralık’a kadar meydana gelen afetler sebebiyle ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri, seraları zarar gören, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ve Tarım Bakanlığının diğer sistemlerine kayıtlı kişileri kapsıyor. Borç ertelemelerinde, hasar tespit komisyonu kararı aranacak Çiftçilerin borçlarının ertelenebilmesi için zarar oranının en az yüzde 30 olması gerekecek.