Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Amman'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mary Kavar ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Hollanda hükümetinin Suriyeli sığınmacı krizinden etkilenen Ürdün, Lübnan ve Türkiye'ye 2019-2022 yılları arasında 400 milyon euro değerinde kalkınma yardımı programını onayladığını belirten Kaag, yardımların, ekonomik kalkınmaya destek verme konusuna yoğunlaşacağını kaydetti.

Kaag, 3 ülkeye ayrı ayrı ne kadar yardım yapılacağına ilişkin bilgi vermedi.

Ürdün halihazırda, yarısı Birleşmiş Milletler (BM) kayıtlarına sığınmacı olarak geçen yaklaşık 1.3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.