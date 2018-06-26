Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçimlerde Cumhur İttifakı Meclis’te çoğunluğu elde ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni sistemin ilk başkanı seçildi. Belirsizliğin atlatılması ile TL, haftaya pozitif başladı ve dolar dün sabah saatlerinde 4,53 seviyesine kadar geriledi. Borsa da güne yüzde 2’nin üzerinde primle başladı. Ancak saatler ilerledikçe piyasalardaki hareketler tersine döndü. Borsa yeniden eksiye geçti. Dolar ise 4,70’in üzerini gördü. Analistler, piyasaların, bazı unsurların netleşmesini beklediğini belirtiyor. Özellikle OHAL’in kaldırılması, TCMB’nin bağımsızlığı, ekonomik göstergeler ve maliye politikası gibi konularda fotoğrafın netleşmesi isteniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası OHAL’in kaldırılacağının sinyalini vermişti. Kısa zaman içinde kaldırılırsa, TL pozitif etkilenecek. Öte yandan TCMB’nin özerkliğine dokunulmaması ve bu yönde olumlu açıklamaların gelmesi endişeleri azaltacak. Şimdilik bu kaygının biraz devam etmesi, TL’nin sınırlı toparlanmasına sebep oluyor. Kamu maliyesi, bütçe gibi açıklar da dikkatle takip edilecek. Son dönemde artan açığı kapatmak için, agresif büyüme odaklı ekonomiden daha güvenli bir politikaya geçilmesi, TL’nin de kan kaybını engelleyecek. Nasıl bir ekonomi kadrosunun işbaşına geleceği ve enflasyon, cari açık, bütçe açığı, atan maliyetler gibi alanlarda nasıl aksiyonların alınacağı da önemli konu başlıkları arasında bulunuyor.

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, “Önümüzdeki süreçte dolar, 4,46’ya kadar gerileyebilir. Ancak bu desteği 5 defa test ettik, her seferinde alıcı geldi. Merkez Bankası konusunda gelecek haber akışı kurda belirleyici olacaktır. Küresel faizlerin yükseldiği bir dönemde, maliye politikaları nasıl gelişecek, bu da önemli” dedi. Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya da, “Seçim öncesinde ekonomideki problemler hâlâ masada. Piyasalar, bunların yeni sistemde nasıl çözümleneceğini görmek istiyor” diye konuştu.

Yapısal tedbirler önemli

JCR Eurasia Rating’in Başkanı Orhan Ökmen, bu aşamada yapısal reformlar ve iç restorasyon çalışmalarının öne çıkarılarak, borçlanma ihtiyacını artırmayan politikalarla stresli konjonktürün atlatılması gerektiğini bildirdi. Ökmen “Kur seviyesi, faiz oranları ve kredi hacimleri açısından bankaların mali durumları gözetilmeli. Yeniden yapılandırılan kredilerle ilgili veriler paylaşılmalı. Yatırımcıların para piyasalarına ilişkin tereddütleri böylece azalır” diye konruştu.