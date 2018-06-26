Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 15 yılda ortalama yüzde 5,7 büyüyen Türkiye ekonomisindeki şahlanışın sürmesi ve uluslararası sermaye akışlarının hızlanması yapısal reformlardan geçiyor. İş dünyası; enflasyonla mücadele, işsizlik, cari açık sıkıntılarının çözümüne yönelik akılcı bir ekonomi programı ve mali disiplinin önemine işaret ediyor.

TÜSİAD’DAN HÜKÜMETE 8 MADDELİK ÇAĞRI

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik:

∂ Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve yeni Türkiye Büyük Millet Meclisini tebrik ediyor, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Şimdi yeni yasama ve yürütme erkinin acil olarak odaklanması gereken kapsamlı bir politika ve reform gündemi var:

¥ Hukuk devletinin ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde tesisi;

¥ Yüksek enflasyon ve cari açık sorunlarının çözümüne yönelik akılcı bir ekonomi programı ve mali disiplin;

¥ Bağımsızlığı ve kararları ile ulusal ve uluslararası düzeyde güven veren bir Merkez Bankası ve bütün kurumlarda liyakat temelli atama sistemi;

¥ Vergi reformu ile verginin tabana yayılması ve kayıt dışılık ile etkin mücadele;

¥ 4. Sanayi Devrimi’nin temeli olan dijital dönüşüme ve doğayla uyumlu nitelikli büyümeye uygun bir kalkınma anlayışı;

¥ Türkiye’nin en önemli küresel güçlerinden birinin insan kaynakları olduğunun bilinciyle ve toplumsal uzlaşma içinde hazırlanacak köklü bir eğitim reformu;

¥ Eğitim, çalışma yaşamı, karar alma ve toplumsal yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması;

¥ Uluslararası rekabet gücümüz ve dünyanın bütün bölgelerine yönelik etkimiz açısından elzem olan Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin hızlanması.

GÜÇLÜ İRADE PERÇİNLENDİ

DEİK Başkanı Nail Olpak:

∂ 95 yıllık siyasi geleneğimizde, önemli bir kilometre taşını geride bırakıyor ve 16 Nisan referandumuyla hayatımıza zaten girmiş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, hep birlikte yeni bir sayfa açıyoruz. Eminim ki, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki güçlü Türkiye iradesi, bu sistemle daha da perçinlenecektir. Bu değişim, hepimiz, en çok da gücünü artırarak yoluna devam eden Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Bu seçimin kazananı, büyük bir irade sergileyen Türk milleti olmuştur.

YENİLİKLERİN TAKİPÇİSİYİZ

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi:

Erken seçim kararının, mevcut belirsizliğin ve yeni yönetim sistemimizin tam anlamıyla uygulanması için gerekliliğine dikkat çektiğimiz gibi bürokrasinin azaltılması başta olmak üzere yeni sistemin vadettiği yeniliklerin de takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Başarılı geçen seçim döneminin ardından ihracat ailesi olarak beklentimiz her zamanki gibi istikrarlı bir 5 yıllık dönem ve hızlı karar alınmasını sağlayacak yeni sistemin bileşenlerin tam anlamıyla uygulanması olacaktır.

ANA GÜNDEM EKONOMİ

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan:

Yeni yönetim modeli Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ilk seçimine halkımızın yüksek katılım sağlaması dünyaya örnek olacak bir davranıştır. Halkımız sorunlarına ve beklentilerine yönelik çözümü her zaman olduğu gibi seçimlerde ve sandıkta görüyor. Demokrasi adına bu önemli ve kıymetli bir toplumsal özelliğimizdir. Oluşan neticelerin hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz.

DAHA ÜRETKEN OLACAĞIZ

TİM Tekstil Sektör Kurulu Başkanı İsmail Gülle:

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçim sınavından yüzünün akıyla çıktı. Bundan sonra daha hızlı, daha verimli ve daha üretken olacağız. Hedeflerimize ulaşmada ve başarılı olmada hiçbir mazeretimiz olmadan daha fazla çalışmalıyız ve yeni Türkiye’nin hedeflerini tutturmak için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ihracatının artık en önemli hedefidir. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli ve daha çok satmalıyız.

REKORLARIN HABERCİSİ

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe:

Ülkemiz tarihi seçimlerinden birini yaşadı. Ortaya çıkan sonucun herkese hayırlı olmasını diliyorum. İhracatçılar olarak Türkiye ekonomisinin en dinamik yapı taşını oluşturuyoruz. Her yıl önümüze yeni hedefler koyuyor, ihracat çıtasını daha da yukarılara taşımak için emek harcıyoruz. Bunu ancak istikrarlı bir ekonomi içinde gerçekleştirebiliriz. İnanıyorum ki seçim tartışmalarını bir kenara koyan Türkiye ekonomisi ve hazır giyim sektörümüz yakalayacağı istikrar ile yeni ihracat rekorlarına imza atacaktır.

ÇARKLAR HIZLI DÖNECEK

TGSD Başkanı Hadi Karasu:

İnsanlarımız büyük bir demokratik olgunlukla sandığa giderek tercihlerini yaptılar. Artık seçim sürecindeki tartışmaları bir kenara bırakıp hızlı bir şekilde ekonomiye odaklanmamız gerekiyor. Bizim için istikrar çok önemli. Sanayici bugünkü döviz kuruna göre planlamalarını yaptı. Önümüzdeki günlerde dövizde sert iniş ve çıkışlar bizi çok yorar. Önümüzdeki dönemde üretimde çarkları çok daha hızlı çevirecek sağduyulu kararların hızla alınacağına inanıyorum.

YAPISAL DEĞİŞİMİN ÖNÜ AÇILDI

Konutder Başkanı Z. Altan Elmas:

∂ Seçimlerin milletimize, iş alemimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha güçlü bir destek verdi, büyük ve güçlü Türkiye idealini onayladı. Bütün dünyaya da bu mesajı ilan etti. Yeni yönetim sistemine de güçlü bir destek vererek yapısal değişimin önünü açtı.

SANDIKTAN İSTİKRAR ÇIKTI

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım:

∂ Yeni dönemde hükûmetten beklentilerimiz; bürokrasinin azalması, kentsel dönüşümün önündeki engellerin kaldırılması, dövize bağlı olmayan yerli üretimin daha fazla kullanılmasının teşviki, kredi faiz oranlarının makul düzeylerde gerilemesi, alım satım vergilerinin toplamda yüzde 1’e inmesi, KDV teşviklerinin kalıcı hâle gelmesidir.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜ DAHA AYDINLIK

İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep:

∂ Öncelikle 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını dileriz. Aziz milletimiz yüzde 87,5 gibi rekor katılımla sandığa giderek tercihini yapmış ve iradesini istikrardan yana kullanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ilk lideri seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis çoğunluğunu elde eden “Cumhur İttifakı” ile Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Bu seçim neticesinde milletimiz kazanmış, Türkiye kazanmıştır. Bugünden sonra Türkiye’nin önünü daha aydınlık görüyoruz. 2023 hedefleri doğrultusunda Kanal İstanbul, yerli otomobil, savunma sanayi, yeni hava alanı, üçlü tüp geçit, nükleer santraller ve teknoparklar gibi makro projeleri hızla hayata geçirilecektir. Bu cümleden olarak, ülkemizin, istikrarlı büyümesini sürdürüp, yakın gelecekte dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğine olan inancımız tamdır. İhlas Yapı olarak önümüzdeki dönemde başladığımız projeleri tamamlarken, sektördeki yeni yatırım fırsatlarını da yakından takip edip, güçlenen Türkiye’ye de biz de yerimizi almayı hedefliyoruz.

İKİNCİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya:

∂ Ortaya çıkan tablonun ülkemizin ve milletimizin refahı yönünde olumlu bir sonuç olduğu kanaatindeyim. Artık Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde Türkiye’nin önünü hem ekonomik, hem de stratejik atılımlar anlamında çok açık görüyorum. Bugünden sonra Türkiye’nin yükselişi güçlü ekonomisi ve altyapısıyla çok daha hızlı olacaktır. Ülkemiz, ekonominin tüm aksları ve lokomotif konumundaki inşaat sektörü ile 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir. Biz de Artaş İnşaat olarak önümüzdeki dönemde başladığımız projeleri tamamlarken, sektördeki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.

FEDAKÂRLIK VE SABIRLA YATIRIMLARA DEVAM

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur:

∂ Büyük bir fedakârlık ve sabırla oluşturulan sürdürülebilir yatırım ortamına her türlü katkıyı vermeye devam etmeliyiz. Bu konuda küresel rekabet potansiyelimizin güçlendirilmesi ve yeni bir “Türkiye Hikâyesi” oluşturulması için bizler de var gücümüzle çalışacağız. Biz, Nef olarak bu konuda üstümüze düşeni dün olduğu gibi yarın da yapacağız. İstihdam sağlamaya, yatırım yapmaya ve Türk gayrimenkul sektörünün bayrağını hem yurt içinde hem de yurt dışında gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz.

2023 İÇİN ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILDI

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal:

∂ Türkiye geleceğini oyladı ve istikrardan yana güçlü bir ‘devam’ mesajı verdi. Dünyanın en büyük 18. ekonomisiyiz. Dinamik ve genç bir nüfusa sahibiz, Stratejik ve jeopolitik konumu ile dikkat çeken ülkemiz, isabetli erken seçim kararı ile geleceğe daha güçlü bakma kararı almıştır. Önemli bir demokrasi sınavını başarıyla atlatmıştır ve katılım oranı ile gelişmiş ülkelere de örnek olmuştur. Artık geleceğe odaklanma vakti. Biz gayrimenkul sektörü olarak bu idrakle hareket edecek, ülkemizi cazibe merkezi hâline getirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. 2023 hedefleri için önemli bir eşik aşıldı.