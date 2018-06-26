Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti, şimdi 2023 hedeflerine odaklanacak. Özellikle ulaştırma ve enerji projeleri hızlanıyor. Akkuyu Nükleer Santrali hayata geçirilecek. 2023 yılına kadar 2 nükleer santral için daha düğmeye basılacak. Bu santrallerden birinin inşaatına başlanacak ve ithal bağımlılığı azaltılmış olacak. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Kanal İstanbul ve İzmir Körfez Geçişi projelerinin yapımına bu yıl başlanacak. Özellikle Kanal İstanbul’da jeolojik etütler, güzergah çalışmaları ve kamulaştırma hamleleri hızlanacak. Karadeniz ve Marmara’yı yaklaşık 45 kilometrelik kanalla birbirine bağlayacak projede ihaleye çıkarılması planlanıyor.



3. HAVALİMANI HEYECANI

Türkiye’nin prestij eserlerinden olan İstanbul 3. havalimanı 29 Ekim’de hizmete açılacak. İstanbul-İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun büyük bölümü gelecek yıl hizmete açılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün içinde yer aldığı Tekirdağ-Balıkesir Otoyolu, 2022’ye kadar bitirilecek. Ovit Tüneli bu yıl, Zigana Tüneli gelecek yıl tamamlanacak. Öte yandan demiryolu ağı 25 bin kilometreye çıkarılacak. Yüksek hızlı demir yolu projeleri adım adım gerçekleştirilerek bin 213 kilometreye ulaştırılan YHT ve hızlı tren ağı, 13 bin kilometreye genişletilecek. 2023 yılına kadar şehir içinde 662 kilometre raylı sistem için çalışma sürecek. Maliyeti 9 milyar TL olan 124 km uzunluğundaki Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-3. Havalimanı-Halkalı Yeni Demir Yolu’nun da tamamlanması planlanıyor.



YENİ YOLLAR YAPILACAK

Bölünmüş yol uzunluğu 36 bin 500 km’ye çıkarılacak. Kara yolu tünel uzunluğu ise 700 km’ye varacak. 2023 yılına kadar hedeflenen büyük otoyol projeleri arasında; Ankara-Kırıkkale-Delice, Burdur-Antalya-Alanya, Denizli-Burdur-Antalya ve Ankara-Sivrihisar bulunuyor. İlk yerli haberleşme uydu projesi Türksat 6A ile haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alınacak. Ülkedeki havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi, yeni teknolojilerin takip edilerek kullanılması amacıyla Türkiye Uzay Ajansı kurulacak. Kuzey Ege Çandarlı ve Filyos limanları hizmete sunulacak, Mersin konteyner limanının yapımına başlanacak.