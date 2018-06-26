Mobius Capital Partners'ın kurucusu Mark Mobius, “Türk Lirası ucuz, alım tavsiye ediyorum.” dedi.
İstanbul'da salı günü konuşan Mobius, gelişen piyasaların 2018 yılında ortalama yüzde 5 büyüme kaydetmesinin beklendiğini de dile getirdi.
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Mobius Capital Partners'ın kurucusu Mark Mobius, “Türk Lirası ucuz, alım tavsiye ediyorum.” dedi.
İstanbul'da salı günü konuşan Mobius, gelişen piyasaların 2018 yılında ortalama yüzde 5 büyüme kaydetmesinin beklendiğini de dile getirdi.
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