Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pimco’nun Londra merkezli global stratejistlerinden Gene Frieda diğer merkez bankaları normalleşme sürecinde Fed’e yaklaşmaya başladıkça dolardaki güçlenişin devam etmesini beklemediğini belirtti.

Yayınladığı notta "Dolar ucuz değil" ifadesini kullanan Frieda dolar rallisinin sonuna geldiğini, EM kurlarında biraz pozisyonları bulunduğunu söyledi.

S&P 500 değerlemelerinin benzer ülke borsalarına göre kaydadeğer biçimde yüksek olduğunu kaydeden Frieda, hedge edilmemiş ABD hisse yatırımlarının cazibesinin azaldığını ifade etti.

Frieda raporunda, "Son evresindeki parasal gevşemenin ABD ekonomisine ne kadar daha destek olacağı belli değil. ABD, ekonomisi ısınmanın yanısıra bir sonraki resesyonla mücadele için daha az mali alan riski ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Enflasyonda kaydadeğer bir artış olmadıkça ABD orta vadeli faizlerinin benzer ülkelerden daha fazla artmasının beklenmediği kaydedildi. Kurumun dolar beklentisine yönelik riskleri ise Avrupa ekonomisinin büyüme hızının yavaşlaması, küresel ticaret savaşı söylemlerinin artması veya ABD enflasyonun daha hızlı yükselmesi sıralandı.