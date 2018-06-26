Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın 2018'de Türkiye pazarına girmeyi planladıklarını açıklamasının ardından iş ilanları da açmaya başlayan ABD'li şirketin mağazasını nereye açacağı belli oldu.

Tesla'nın kendi websitesi ve Linkedin üzerinden İstanbul için verdiği iş ilanlarına başvurulduğunda satış mağazasının lokasyonu Zorlu Center olarak gözüküyor.

Mağazalarında otomobillerinin konfigürasyon ve sipariş gibi işlemlerini gerçekleştiren Tesla, satışı bu merkezlerde yapmıyor. Diğer otomobil üreticilerinden farklı olarak internetten ön sipariş yöntemiyle çalışıyor. Yani Tesla tutkunları, daha aracın projesi masadayken aylar önceden sipariş veriyor.

Tesla'nın internet sitesinden kayıt olup, bin dolar ödeyerek sıra numarası aldığınız süreçte arabanıza kavuşmak 12 ila 18 ayı bulabilir.

Türkiye'den sipariş veren birinin şu anda ancak Avrupa üzerinden ulaşabildiği Tesla'ların fiyatı 110 bin eurodan başlıyor. İkinci elde ise rakamlar 77 ile 100 bin euro aralığında.

"Haftada 5 bin Model 3 üreteceğiz" sözü nedeniyle dünya çapındaki müşterilerinin yıl başından bu yana yaklaşık 120 bin araç beklediği ancak mayıs sonu itibariyle 30 bin üretimde kalan elektrikli otomobil devi Tesla, yakın zamanda ilk çeyrekte 710 milyon dolar zarar açıkladı.

15 yıllık tarihinin en büyük zararını açıklayan otomotiv devi, 13 Haziran'da aldığı kararla işgücünün yüzde 9'unu yani 3 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.