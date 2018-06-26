Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

26 Haziran'da altın fiyatları ne kadar oldu? Seçiimlerin ardından düşüş yaşanan altın fiyatları bugün itibariyle yatay seyre geçti. Peki, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 190,4 seviyelerinde dengeledi.

Dün dolar kurundaki dalgalanmalara paralel 184-192 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,28 azalışla 190,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışın hemen altında 190,4 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 313 lira, Cumhuriyet altını da 1.276 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 1.264,2 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, seçimlerin ardından ekonomi yönetimi belli olana kadar döviz kurlarının geniş bant aralığında işlem görebileceğini, bu sebeple altının gram fiyatında gün içinde sert hareketlerin görülebileceğini ifade etti.