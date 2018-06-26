Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Çin şirketlerine ticaret tarifesi uygulaması ve Çin’den de aynı şekilde karşılık gelmesi ile başlayan süreç, tarafların her geçen gün listeyi uzatmaları ile devam ediyor ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yaşanan bu ticaret savaşlarının küresel büyümeyi de yavaşlatacağı beklentileri yükseliyor.

Ons altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından bugün 1,255 dolar seviyesine gerileyerek 18 Aralık'tan sonraki en düşük seviyeyi gördü. Düşüş aynı şekilde gram altında da yaşanıyor. Gram altın şu dakikalarda yüzde 1,48'e varan büyük düşüşle 187.62 liraya kadar geriledi. Gram altın bu yıl 158.20 TL ile en düşük seviyesini görmüştü.

Seçimlerden sonra iç piyasalarda hakim olan olumu hava ise devam ediyor. Dolar/TL şu sıralar yüzde 0,73 düşüşle 4,6473, euro/TL ise yüzde 1,06 düşüşle 5.4242'den işlem görüyor.

Kripto paralar cephesinde Bitcoin yüzde 0,71 düşüşle 6.205 dolardan, Ethereum yüzde 5,18 düşüşle 448 dolardan, Ripple yüzde 3,01 düşüşle 0,47 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da ise yükseliş hakim. BIST 100 endeksi şu sıralarda yüzde 0,60 artışla 94 bin 578 puan seviyesinde bulunuyor.