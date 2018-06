Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Yeni Havalimanı’nda dünyanın en çok satan hibrit spor otomobillerinden biri olan BMW İ8 tipi modellerin de aralarında olduğu araçlar uçaklara eşlik edecek. Uçakların inişinden park yerine yanaşmasına kadar hizmet veren lüks BMW İ8'in Türkiye satış fiyatı bir milyon 177 bin liradan başlıyor. Havalimanı apronlarında görev yapan sarı renkteki özel donanımlı follow me (takım ve denetim) araçları pist-apron-terminal sahalarında uçaklara ve araçlara yönlendirme amaçlı hizmet veriyor. Dünyada sadece birkaç havalimanında olan lüks follow me araçları Yeni Havalimanı’nda uçaklara hizmet verecek.



İstanbul Yeni Havalimanı’na (İYH) 21 Haziran’da ilk inişi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içinde olduğu Airbus 318 tipi uçağa inişi sonrası eşlik eden özel donanımlı BMW İ8 tipi follow me aracı da dikkat çekti. İniş sonrası çalışanlar da dahil birçok kişi özel giydirmesi yapılan araçla fotoğraf çektirdi. 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda aralarında BMW İ8 modeli de dahil çeşitli modellerde araçlar uçaklara hizmet verecek.

BMW İ8 dışında BMW İ3 ile Dacia Duster tipi araçlar da follow me araçları olarak kullanılacak. İYH’de apronda araç kullanımında elektrikli araç kullanımına öncelik verilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.