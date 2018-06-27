Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

24 Haziran seçimlerinin tamamlanmasının ardından şimdi sıra ekonomide planlanan reform niteliğinde adımlara geldi. Yeni dönemde hükûmet vergi yasalarıyla ilgili önemli düzenlemeler yapacak. Seçimler öncesinde üzerinde çalışılan Vergi Usul Kanunu düzenlemesi ilk işlerden biri olacak. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan değerleme hükümleri, Vergi Usul Kanunu ceza hükümleri, Vergi Usul Kanununda vergiye gönüllü uyum hükümleri gibi alt konulara ilişkin Vergi Konseyinde alt çalışma grupları kurulmuştu. O grupların seçim öncesinde her ana başlığı ayrı ayrı çalışarak raporları Maliye Bakanı Naci Ağbal’a sunduğu öğrenildi. Kanuna ilişkin Vergi Konseyinin çalışmaları seçim tarihinin açıklanmasından önce başlamıştı.



EN KISA SÜREDE MECLİS’TE

Hâlihazırda Maliye Bakanlığının Vergi Konseyi ile yakın çalıştığı ve belirlenen alanlarla ilgili ortaya konulan politikaların tartışılacağı ifade ediliyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kanun üzerinde çalışmaların bir an önce tamamlanıp, en kısa zamanda TBMM’ye getirilmek isteniyor. Maliye Bakanlığı sadece bu kanun üzerinde çalışmıyor. Yeni dönemde Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda reform niteliğinde adımlar atılacak. Verginin tabana yayılması, vergi yapısının gözden geçirilmesi, kayıt dışılığın önlemesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergilemesine ilişkin daha kolaylaştırıcı hükümler getirilmesi konusunda düzenleme çalışmaları da gündemde bulunuyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha önce yaptığı bir açıklamada “Yepyeni bir yaklaşımla Vergi Usul Kanunu’nu yeniden yazmak istiyoruz. İstiyoruz ki mükellefin vergiye gönül uyumunu esas alan, beyanı esas alan, olabildiğince defter ve belge yükümlülükleri azaltılmış, olabildiğince kolaylaştırılmış hükümlerle bir yeni düzene geçelim” ifadelerini kullanmıştı.