Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Türkiye’de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; toplam 69 kariyer devlet memurluğu bulunuyor. 2011 yılında yayınlanan 666 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeyle bu memurluklardan 61’i eşit özlük haklarına sahip oldu. 8 kariyer meslek grubu ise, taşra teşkilatlarında görevli oldukları gerekçe gösterilerek memurların yüzünü güldüren bu düzenlemenin dışında bırakıldı. Yaklaşık 24 bin kişiden oluşan gelir uzmanları da; 3.600 ek gösterge, 2.000 makam ve 8.000 görev tazminatından mahrum bırakıldıklarını dile getirenler arasında. Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği (YGUD) ile Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği (GUYADER) binlerce üyesinin yaşadığı mağduriyetleri çözmek için harekete geçti. İki dernek ortak bir açıklama yaparak, kendilerinin de tıpkı diğer kariyer memurları gibi eşit haklara sahip olmak için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını talep etti. YGUD Başkanı Faruk Serdar Nişancı ile GUYADER Başkanı Ömer Ali Şenol tarafından yapılan açıklamada, taşra teşkilatlarında görev yapan Kültür ve Turizm, Vakıf, Denizcilik veya Yazma Eserler Uzmanı gibi bazı kariyer mesleklerin düzenlemeye dahil edildiği ancak gelir uzmanlarının bu çalışmanın dışında bırakıldığı belirtildi.