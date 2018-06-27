Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçimlerin ilk turda tamamlanmasının ardından Türk Lirası'nın yeni dönemdeki performansı merak edilirken, seçim sonrası ilk dolar/TL tahmini de geldi.

Bloomberg veri setine göre ilk tahmini X-Trade Brokers Dom Maklerski yaptı. 26 Haziran tarihi itibariyle paylaşına tahminlere göre kurum yılın üçüncü çeyreğinin sonunda dolar/TL'nin 4,54 seviyesinde olmasını bekliyor. Kurumun 2018 yılı sonuna ilişkin tahmini ise 4,61.

2019 yılının ilk iki çeyreğinde kurun gerileyeceğini öngören kurum, gelecek yılın ilk çeyreğinin sonunda dolar/TL'nin 4,46, ikinci çeyreğinin sonunda ise 4,53 olacağını tahmin etti. Kurumun 2019 yılı tahminlerine göre gelecek yılın sonunda ise dolar/TL yeniden yükselişe geçerek 4,68 seviyesine çıkacak. 2020'ye ilişkin tahminlerinde ise kurum, kurun 4,03 seviyesine kadar çekileceği görüşünde.

SEÇİM SONRASI RALLİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Seçimlerin ardından ilk işlem gününde Türk Lirası dolar karşısında bir ralli yapmış ama daha sonra gün içerisinde dolar karşısında elde ettiği kazançlarını geri vermişti.

Cuma günü 4,66 civarından kapanan dolar/TL seçim sonuçlarının ardından bu sabah 4,5375'e kadar gerilemiş ve TL yüzde 3'e yakın kazançla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında değer kazanan tek para birimi olmuştu.

Ancak sonrasında gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybını da yakalayan kur yönünü yukarı çevirerek 4,7235'e kadar yükseldi ve seçim öncesi seviyelere döndü.