Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da düzenlenen "İmar Barışı Paneli"nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, 8 Haziran'da başlayan 'İmar Barışı' başvurularında rakamın 1 milyon 300 bini bulduğunu söyledi.

Türkiye genelinde bulunan 26 milyon konuttan en az 13 milyonunda imar sorunu bulunduğunun hep konuşulduğunu anlatan Demirtaş, hem seçim sürecinin hem de Ramazan Bayramı'nın araya girmesi nedeniyle 'İmar Barışı' sürecini çok anlatamadıklarını dile getirdi.

Demirtaş, "Aradan geçen sürede 'İmar Barışı'na yapılan başvuru sayısı 1 milyon 300 bini buldu. Günde ortalama 50-60 bin civarında kayıt yapılıyor. Ancak sistemin tıklanma sayısı, sisteme giriş sayısı daha fazla. Şu anda 2 milyonun üzerinde 'İmar Barışı' için sisteme giriş var. Başvuruların kaç metrekare, kaç bağımsız bölüm için yapıldığına dair henüz tam rapor hazırlamadık." ifadelerini kullandı.

Şu anda basit yapıların daha çok müracaat ettiğini dile getiren Demirtaş, halihazırda bağımsız bölüm için ortalama ödenecek rakam olarak 2 bin 500 liranın çıktığını, ancak bu rakamın ilerleyen dönemde ortalama 5 bin liraya yükseleceğini düşündüklerini anlattı.

Buradan elde edilen gelirin kentsel dönüşümde kullanılacağını aktaran Demirtaş, belediyelere, yaklaşık 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli olarak sıfıra yakın faizlerle finansman sağlayacaklarını anlattı.

Demirtaş, 'İmar Barışı'nda tarihin uzatılmayacağını ve taksit olmayacağını belirterek, "Başvurular 31 Ekim'e kadar sürecek. Ödemeler yıl sonuna kadar yapılabilecek. 31 Aralık'a kadar daha 6 ay var." dedi.