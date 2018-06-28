Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ile F-35 gerilimi her geçen gün tırmanırken Türkiye, millî savaş uçağı TFX için çalışmalara hız verdi. Envanterdeki F-4 ve F-16 uçakların 2030’lu yıllara dek emekliye ayrılması planlandığından ötürü millî muharip uçak projesinde gaza basıldı. Bu kapsamda Siemens PLM Software ile iş birliğine giden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Siemens’in dijital ikiz teknolojisini kullanarak üretim sürecini hızlandıracak. Böylece yerli savaş uçağının 2023 yılında ilk test uçuşunu yapması hedefleniyor. Siemens PLM Software ile imzalanan anlaşma, mevcut TAI projelerin de hızla uygulanmasına ve ürün verilerinin güvende tutulmasına katkı sağlayacak. Aynı proje üzerinde çalışan farklı ekipler aynı veri üzerinden işlem yapabilecek. Böylece tasarım ve üretim faaliyetleri eşzamanlı yürütülerek üretim hatalarının azaltılması mümkün olacak. Dijital ikiz uygulaması sayesinde karmaşık programlar daha çabuk uygulamaya alınacak, fiziksel prototip süreçleri azalacak ve ürünlerin pazara sunulma süresi önemli ölçüde kısalacak.

SİMÜLASYONLARI YAPILACAK

Ankara’da düzenlenen imza töreninde konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, Siemens yazılımlarını kullanarak ürünlerin dijital ikizlerini oluşturabileceklerini ve ürünlere mühendislik simülasyonları uygulayabileceklerini söyledi. Kotil, “Siemens’in endüstri alanındaki altyapı birikimi sayesinde, tasarım ve üretim alanlarında verimli bir iş birliği olacağını düşünüyoruz. Günümüz piyasasında giderek karmaşıklaşan programlar, değişen müşteri öncelikleri, artan rekabet, yasal gereklilikler ve benzeri zorluklar karşısında şirketimiz inovasyonu sürdürewrek başarıya ulaşabilir” dedi. Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis de dijital ikiz teknolojisi ile TAI’ye rekabet gücünü artırma konusunda destek olacaklarını bildirdi. Siemens PLM Software Başkanı ve CEO’su Tony Hemmelgarn ise şu ifadeleri kullandı: “Havacılık ve savunma sanayiinin önemli oyuncularından biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin tasarım, üretim ve sistem performansı için entegre bir dijitalizasyon portföyü çözümünün kullanılması, üretimde sistem performansının önceden test edilmesine ve doğrulanmasına yardımcı oluyor. Böylece fiziksel prototip ihtiyacı ve hata oranı azalıyor ve zamandan tasarruf ediliyor. Optimize edilmiş bir üretim süreci, TAI’nin helikopter, İHA ve uçak sattığı müşterilerine daha yenilikçi ve sağlam çözümler sunmasına yardımcı olacak.”

SESTEN HIZLI OLACAK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, millî ve yerli savaş uçağının geliştirilmesi için üniversitelerde ‘seferberlik’ başlatıldı. Şirket, Teknoloji Yol Haritası ile ilişkili yüksek lisans ve doktora çalışmalarını destekleyecek. Bu kapsamda ses altı, ses geçişi ve ses üstü hız sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

"DİJİTAL İKİZ" İLE GERÇEK DÜNYA SANAL ORTAMDA

Alman devi Siemens ‘Dijital İkiz’ teknolojisi ile gerçek dünyayı sanal ortama taşıyor. Otomobilden ayakkabıya, robottan çim sahaya kadar önce ‘Dijital İkizi’ni oluşturuyor. Nesnelerin üzerine yerleştirilmiş sensörlerden gelen veriler kullanılarak fiziksel bir üretimin bire bir kopyası dijital ortamda simüle ediliyor ve tam olarak hazır olunduğunda gerçek üretime geçiliyor. Yani sanal ortamda ürünü tasarlıyor, üretim aşamalarını hesaplıyor, üretim bantlarını kuruyor ve sonunda sanal olarak üretiyor. Bugün Maseratti üretim bantlarında kullanılan bir ikiz teknoloji sayesinde klasik yöntemle 30 ayda gerçekleşen üretim planlaması 16 ayın altına iniyor ve aynı fabrikada üç kat daha fazla araç üretilebiliyor. En önemlisi de hata riski yüzde 1’in de altına iniyor.