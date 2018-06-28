Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları Teknik AŞ ve Havelsan iş birliğiyle yerli imkanlarla geliştirilen uçak içi eğlence sistemi ilk etapta THY’nin koltuk arkası özel ekranları bulunmayan 44 adet dar gövde uçağında uygulanacak. Sistem ile yolcuların kişisel elektronik cihazları üzerinden uçak içi eğlence sistemine bağlanabileceğini belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker “Yerli uçak içi eğlence sistemi ile THY filosunun yüzde 95’inde eğlence sistemi olacak” dedi.

“Kablosuz Uçak İçi Eğlendirici Sistemi” ile yolcular akıllı telefon, tablet ve bilgisayarları üzerinden Wi-Fi ağına bağlanarak kendilerine özel hazırlanan medya içeriğine ulaşabilecek. Yolcuların bu hizmetten yararlanabilmesi için “Wi-fi Entertainment” isimli uygulamayı akıllı telefonlarına yüklemiş olmaları gerekiyor. Dizüstü bilgisayarlar sahipleri ise Google Chrome tarayıcısı üzerinden bu hizmetten yararlanabilecek.