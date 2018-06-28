Bu kapsamda, 1 Temmuz’dan itibaren 10-50 çalışanı bulunan özel sektör sisteme katılacak. Bu grupla otomatik BES’e 2 milyon 701 bin 698 çalışan daha dâhil olacak. Sisteme 10 ve daha az çalışanı bulunan özel sektör de 1 Ocak 2019’dan itibaren dâhil edilecek. OKS kapsamında ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017’de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-bin çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017’de, 100-250 çalışanı bulunan özel sektör kuruluşları da 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılmıştı. Bu yılın ocak ayından itibaren de 1,3 milyon çalışanı olan mahallî idareler, KİT’ler ve 50-100 çalışanı olan özel sektör sisteme dahil olmuştu. Sisteme yeni girecek çalışanlardan da prime esas kazancın yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak.
2,7 milyon kişi daha otomatik BES'lenecek
28.06.2018 - 07:07 | Son Güncelleme: 28.06.2018 - 07:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye genelinde tasarrufların artırılması amacıyla geçen yılın başından itibaren uygulanan Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) 45 yaş altındaki çalışanların kademeli katılımı devam ediyor.
Etiketler : bes,ekonomi,
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