Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin görev süresi bu yıl sona eriyor. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin erkene alınması dolayısıyla, TİM’in daha önce yapılması planlanan genel kurulu, 30 Haziran’da Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Genel kurulda Türkiye ihracatının lokomotif kurumunun yeni başkanı seçilecek. Başkanlık yarışı için Tahsin Öztiryaki, İsmail Gülle ve Oğuz Satıcı adaylıklarını ilan etti. Öztiryaki, hâlihazırda TİM Başkanvekilliği görevine devam ederken, adaylardan Gülle’ye de şu an Türkiye Tekstil Sektör Kurulunun yönetimi emanet. Oğuz Satıcı ise 2001-2008 yılları arasında TİM başkanlığı yapmış ve yeniden aday olduğunu açıklayan diğer bir isim. TİM başkanı seçilmesi hâlinde neler yapmayı planladığını gazetecilere anlatan Satıcı, Türk iş dünyasının global ticaret ekosisteminden kopma gibi bir lüksünün bulunmadığını söyledi. Satıcı “Biz Türkiye’nin dışa açılan kapısıyız. Bu kapıları sonuna kadar açacağız. Hem onların buraya gelmesi hem bizim oraya gitmemiz son derece gerekli. Biz Türkiye’nin uluslararası alanda gülen yüzü, lobisi olacağız” dedi.

E-TİCARET’TE BÜYÜK FIRSAT VAR

Önümüzdeki dönem internet ve e-Ticaret’in ‘rekabetçiliğin anahtarı’ olacağına dikkati çeken Satıcı “e-Ticaret’te Türkiye ihracatının alacağı daha çok yol var. Payımız yüzde 1 bile değil. Burada büyük fırsatlar bulunuyor” diye konuştu. Girişimci ihracatçıların artırılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Satıcı, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile koordineli çalışmalarının neticesinde 26 milyar dolardan aldıkları ülke ihracatını 132 milyar dolara çıkarma başarısında rol aldıklarını kaydetti. Satıcı “Turquality Projesi tamamen Kürşad Tüzmen’le baş başa vererek renginden, şeklinden logosuna kadar birlikte hazırladığımız ve ilk 50-100 tanesinin altına imzamızı attığımız bir projeydi. Gelişti, büyüdü. Turquality’nin artık devlet yardımları programının bir anahtarı gibi değil, markalaşmanın anahtarı gibi içinin, içeriğinin geliştirileceği bir yapıya dönmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

EGE'NİN ADAY DESTEĞİNE TEPKİ

Oğuz Satıcı, bir soru üzerine Ege İhracatçıları Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nin birlikler adına bir başka adayı destekleyen açıklamalarından ötürü duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Satıcı, şunları söyledi: Böyle bir açıklama yapması kendini bağlar. Çok ilkel bir açıklama... Bunu medya yoluyla açıklamaya cüret etmesi kanımı donduruyor. Kendisini şaşırmış. Herkesin bireysel tercihlerine saygı duymak gerekir. Biz bunu ciddiye almıyoruz. Eskinazi’nin bir gafı, bir skandalı olarak görüyoruz. Mutlaka delegelerden özür dileyecektir. Bu işin çözümü bu... Ege İhracatçı Birliklerini bunun bir parçası olarak görmüyorum. Toplantıya, İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Tanrıverdi ve İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören de katıldı.