Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Geçtiğimiz dönemde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemede kritik tarih 2 Temmuz. Bakanlık bu konuda ilgililere bir yazı göndererek uyarılarda bulundu. 2 Temmuz’dan itibaren yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi bakanlık tarafından onaylanmış kişiler E-TUYS denilen sistem aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek için sisteme erişebilecek. Yazıda, bu konuda yatırım teşvik sisteminin tüm kullanıcılarının en kısa sürede yetkilendirme için bakanlığa müracaat etmeleri gerektiği ifade edildi. Sisteme yüklenen her türlü belge veya evrak eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, müracaat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yatırımcıya ait olacak. Söz konusu çalışma kamuda bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması, vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla başlatılmıştı.