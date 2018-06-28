Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Loto ne zaman çekiliyor, Süper Loto saat kaçta çekiliyor ve Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili merak ettiklerinize bu haberden ulaşabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları için büyük heyecan yaşanıyor. 28 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları, Süper Loto ne zaman ve saat kaçta çekiliyor gibi detaylar burada bulunuyor. 558. haftasında Süper Loto, 6 kez üst üste devrederek 12.326.599,73 TL gibi büyük bir ikramiyeye ulaştı. Bu büyük rakamı gören talihliler ise Süper Loto bayileri önünde uzun kuyruklar oluşturarak Süper Loto çekilişine dâhil oldu. 6 doğru rakamı tutturmak isteyen Süper Loto talihliler, Süper Loto çekiliş sonuçlarını heyecan içerisinde beklemeye başladı. Süper Loto çekiliş sonuçları belli olur olmaz turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

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28 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak?

28 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta belli olacağı talihliler tarafından ilgi ile sorgulanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından resmî sitede noter huzurunda çekilişi canlı olarak yapılan Süper Loto 21:15'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar belli olur olmaz bu sayfada yer alacak.

Süper Loto çekiliş sonuçları 21 Haziran

557. hafta yani geçen hafta perşembe günü, ''02, 10, 17, 25, 37 ve 52'' sayıları çekiliş sonucu belli olmuş ancak 5 haftadır devreden Süper Loto çekilişi geçen hafta da devrederek 12.326.599,73 TL rakamına ulaşmıştı. Bu hafta 15 milyon TL'yi de geçmesi beklenen Süper Loto çekiliş sonuçlarının ardından büyük ikramiye sahibini bulacak mı? sorusu cevap buluyor.

Süper Loto nedir, nasıl oynanır?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden doğru rakamları isabet ettirerek ikramiye kazandığı bir şans oyunudur. 6, 5, 4, ve 3 rakamlarını doğru tahmin eden ikramiye almaya hak kazanır. Özel çekiliş küresi kullanılarak çekilişi yapılan Süper Loto, dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesi yöntemiyle gerçekleştirilir. Çekilişler MPİ tarafından belirlenecek gün ve saatte icra edilir.