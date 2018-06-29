Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



14 üniversiteye AR-GE desteği verecek olan bakanlık, tarımı üniversitelerle güçlendirecek. Yeni dönemde, AR-GE yatırımlarına ağırlık verilecek ve mali destek sağlanacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, projelere 3 milyon lira verecek. Geriye kalan kısım ise proje sahibi tarafından sağlanacak.