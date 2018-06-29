Sefa Bilgitekin ANKARA
14 üniversiteye AR-GE desteği verecek olan bakanlık, tarımı üniversitelerle güçlendirecek. Yeni dönemde, AR-GE yatırımlarına ağırlık verilecek ve mali destek sağlanacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, projelere 3 milyon lira verecek. Geriye kalan kısım ise proje sahibi tarafından sağlanacak.
Üniversiteler tarımı uçuracak
29.06.2018 - 02:44 | Son Güncelleme: 29.06.2018 - 02:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımda dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı.
Sefa Bilgitekin ANKARA
Etiketler : tarım,tarımda dışa bağımlılık,
569295 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/569295.aspx
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