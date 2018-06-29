Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde pazar ve marketlerde 6-7 liraya kadar yükselen kuru soğan fiyatlarının, gelecek haftadan itibaren Amasya, Eskişehir ve Polatlı’da başlayacak hasatlar dolayısıyla düşeceği öngörülüyor. Özellikle yılda ortalama 100 bin tonun üzerinde üretimin yapıldığı Eskişehir’de çiftçiler, hasat için tarlasına girmeye hazırlanıyor. Diğer üretici kentlerden çıkacak ürünlerle de kuru soğanın tarladan çıkış fiyatının, yarı yarıya düşmesi bekleniyor. Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, ilçe ovasının Türkiye’nin en önemli sebze üretim merkezlerinden olduğunu söyledi. Erdem, ilçede yaklaşık 5 bin dekar alanda kuru soğan üretiminin yapıldığını ve hasatta sona gelindiğini belirterek “Tabii afetler ve hastalık sebebiyle rekolte düşüşü yaşandı. Üretim azlığı oldu ve fiyatlar yükseldi. Bu sıkıntının bitmesine çok az kaldı. Temmuz başından itibaren Yenişehir, Amasya, Eskişehir ve Polatlı’da soğan hasadına başlanacak, piyasaya giren ürün artacak. Pazar-market fiyatlarının 2,5-3 liraya kadar düşeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkanı ve aynı zamanda soğan üreticisi olan İbrahim Büke de, özellikle sosyal medyada asılsız paylaşımların dolaştığını ifade etti. Büke “Soğanların depoda bekletildiği yönünde paylaşımlar yapılıyor. Yaz soğanı depoda bekletilmez. Bu soğanların çabuk tüketilmesi gerekiyor. Aksi takdirde çürür. Şu an depolarda soğan yok. Temmuzdan itibaren hasat başlayacak ve üretim artacak. Bundan dolayı fiyatlar düşecek” dedi.