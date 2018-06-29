Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



2018 ve 2020 yıllarını kapsayan Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı’na göre işletmelerin tasarımla ilgili her türlü bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak yapı ve merkezlerin yer alacağı Tasarım Vadisi kurulacak. Vadi bünyesinde tasarım stüdyoları, ulusal tasarım araştırma merkezi, tasarım kütüphanesi gibi yapılar kurularak tasarımcıların ve sanayinin etkileşim içerisinde faaliyet göstermeleri sağlanacak. Bu kapsamda dünyadaki örnek tasarım kümelenme modelleri incelenerek, Türkiye’de tasarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgeler dikkate alınarak yer tespiti ve fizibilite raporu hazırlanacak. Eylem planıyla Türk Tasarım Danışma Konseyi daha etkin hâle getirilecek. Tasarım süreçlerinin etkin yönetimi konusunda eğitici ve bilgilendirici faaliyetler düzenlenecek. AR-GE ve tasarım merkezlerinde tasarım yapma, geliştirme ve yönetimi konularında profesyonel tasarımcılar eğitim verecek. Ayrıca tasarım alanında girişimcilik desteklenecek.