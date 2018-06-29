Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CABİR TURĞUT İSTANBUL



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yarın gerçekleştireceği 25. Olağan Genel Kurulu’nda yeni başkanını seçiyor. Yaklaşık 71 bin ihracatçının çatı örgütü TİM’de 440 delege oy vermek için sandık başına gidecek. İhracatın lokomotif kurumuna başkanlık için şu anda üç aday var. Türkiye Tekstil Sektör Kurulu Başkanı İsmail Gülle de adaylar arasında. Gülle ile bir araya gelerek, seçilmesi hâlinde hayata geçireceği projeleri konuştuk. İhracatçı birliklerinin her kademesinde uzun yıllar görev yapan Başkan Adayı İsmail Gülle, tecrübelerini hizmete sunma amacında olduğunu söyledi.



HERKES FİKRİNİ SUNACAK

Eksiklikleri çözmek ve çok daha dinamik bir TİM yönetmek istediklerini vurgulayan Gülle “İhracatçıların sıkıntılarını direkt dinleyebilecek sistemler geliştireceğiz. TİM’in 440 tane delegesi var. Bunlar sadece genel kurulda gelip oy kullanmak, el kaldırıp indirmek üzerine görevliler. Konsey 27 sektörten oluşuyor. Yönetim dışında kalanlar yedek bekleyen oyuncular gibi. Bu meclisi üç ayda bir toplayarak daha etkin ve verimli bir yapı oluşturacağız. Başkan vekillerini artırıp, onların yetki ve sorumluluklarını genişleteceğiz. TİM’i bütün herkesin fikirlerini; projelerini paylaştığı bir noktaya getireceğiz. İhracatçılara bütün dünyadaki, borsalardaki, emtialardaki gelişmeleri ulaştıracağız. 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin uygun bir şekilde yapılmasını yönetecek bir anlayışı getirmek istiyoruz” dedi.



KAYNAK SIKINTISINA ÇÖZÜM

İhracatçı sayısını 70 binden 100 bine çıkartmayı hedeflediklerinin altını çizen İsmail Gülle, finans problemlerine cevap verecek kaynakları da çoğaltacaklarını kaydetti. Gülle, şöyle konuştu: Eximbank ihracatçının bankası; bugüne kadar çok hizmetleri oldu. İhracat ve hedefler büyüdükçe kaynaklara daha çok ihtiyacımız olacak ve bunu sağlamak için çalışacağız. İhracatçımızın 70 bin ailesi var, bu ailenin ilk bini ihracatın yüzde 60’ını, 69 bini ise yüzde 40’ını yapıyor. O ilk bin ihracatçımıza gözümüz gibi bakacağız. Onlar Türkiye’nin ihracatının değerleri, biz o değerleri 40 yılda meydana getirdik. İhracatın çok geniş bir alanı var. Yüzde 40’lık alanda 69 bin ihracatçı var. Bu ihracatçılarımızın finansal sıkıntısını özellikle pazara giriş, üretimle ilgili problemlerinin çözümünde çok daha proaktif olarak onların büyümesi, gelişmesi ve daha fazla ihracatın artırılması için çalışacağız.

Dünyanın gözdesi e-İhracat

TİM başkan adayı Gülle, e-İhracatın dünyanın yeni sistemi olduğuna dikkati çekerek “e-İhracatı kayıt altına alıp bu pazarın gelişmesi yönünde katkı sağlayacağız. Böylelikle ihracatçılarımızı 70 binlerden 100 binler seviyesine çıkartacağız. Daha geniş bir kapsama alanıyla ihracatın büyük alanda genişlemesini ve yeni kurulan birliklerle 250 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru yürümesi için çabalayacağız” dedi.

Yeni bir TİM modeli geliyor

İsmail Gülle, ihracatta bürokratik işlemlerin azaltılması ve basitleştirilmesi için çalışmalar yapacaklarını da anlattı. Türkiye’de ihracatçının beyanını esas kılmak istediklerini ifade eden Gülle “İhracatçılar dünyanın en zor işini yapıyorlar. Bu rekabet üzerinden her tarafa mal satıyorlar. İthalat ve ihracat yaparken bürokratik işlemlerden geçiyorlar. İhracatçının beyanını esas kılarak onların işlemlerini basitleştirmek ve çok daha çabuk hizmeti alması adına bunun beyanını esas kılıp arkasından denetimi getirmemiz lazım. İhracatçının problemi hiç beklememeli, anında çözülmeli ve bu sebeple ihracat ailesinin ihtiyacı olan enerjiyi, sinerjiyi yeni TİM ile yeni bir yönetimle yapma arzusundayız” açıklamasında bulundu.