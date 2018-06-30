S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun "trAA" seviyesinden "trAAA" seviyesine, kısa dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun da "trA-1" seviyesinden "trA-1+" seviyesine yükseltildiği belirtildi. İlk iki karakterin ülkeyi temsil ettiği S&P'nin "Ulusal Ölçüm Notu", bir yükümlünün genel kredi verilebilirlik durumu veya belli finansal yükümlülükleri karşılama kapasitesi hakkında kanaat sunuyor. Ulusal Ölçüm Notu, kredi notlarında olduğu gibi farklı ülkeler arasında kıyaslama yapmayı mümkün kılmıyor.
S&P, Türkiye'nin 'Ulusal Ölçüm Notu'nu yükseltti
30.06.2018 - 01:30 | Son Güncelleme: 30.06.2018 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin "Ulusal Ölçüm Notu"nu (National Scale Ratings) yükselttiğini duyurdu.
Etiketler : standard poors,türkiye ölçüm notu,kredi notu,
569442 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/569442.aspx
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