Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birini geride bıraktı. Bu seçimle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi devreye girdi. Yeni sistem, siyasetle birlikte kamuda ve bürokraside de büyük değişim getirecek. Bu konuda Ankara’da bir süredir devam eden çalışmalar netleşmeye başladı. Hazırlanan taslaklara son şekilleri veriliyor. Çalışmaların odağında, kamu hizmetinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak olacak. Buna göre müsteşarlık sistemi kaldırılıyor, genel müdür ve üzerindeki kadrolar, süreli görevlere dönüşüyor. Bu kadrolara kamu hizmeti olmadan herkes atanabilecek. Oluşturulacak üst yönetici (CEO) kadrolarına, özel sektörden de atama yapılabilecek. Görev süreleri başkanla birlikte başlayıp bitecek. Bu kadroların maaşları, üst kademe yöneticilik tazminatı ile desteklenecek. İş dünyası veya STK’lardan belirlenecek isimler, kariyeri ve başarıları dikkate alınarak seçilecek. Ofis ve kurullarda görev alacak isimlerin en önemli özelliği ise sahadan gelmesi... Turizm konusu turizmciye, gıda konusu gıdacıya, üretim de sanayiciye devredilecek. Yatırım ofisine girecek isimler de, uluslararası finans çevrelerin yakından tanıdığı isimlerden oluşacak.

Gürcan Karakaş modeli

Devlette CEO modelinin en yakın örneği, yerli otomobil için kurulan şirketin üst yöneticisi belirlenirken uygulandı. Otomobil dünyasına yakın ve kişisel başarısı ile ön plana çıkan Bosch Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, liyakati ile göreve seçildi. Karakaş gibi hâlen uluslararası alanda başarı sağlamış çok sayıda isim ile temasa geçildi. Bu isimlerden birinin de Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent olduğu konuşuluyor. Kent’in, kurulacak yeni sistemde Yatırım Ofisinde veya Ekonomi Politikalar Kurulunda yer alması bekleniyor. Yine görevi bu hafta devredecek olan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, Ekonomi Politikalar Kurulunda yer alması bekleniyor. Adı geçen isimlerden biri de, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş... Hâlen Türkiye’de önemli kurumların Genel Müdürlük görevini yürüten bazı isimlere teklif gittiği ve değerlendirmelerin devam ettiği belirtiliyor.