Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, 1 milyonu aşkın üye ile Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri ve emeklileri temsil eden en büyük yapı olduklarını belirtti. Ergün, “Geçen yıl banka promosyonu almanın mutluluğuyla kutladığımız Emekliler Günü’müzü, bu yıl bayram ikramiyesi almanın keyfiyle kutlayacağız. Emeklileri mutlu olmayan bir toplumun mutlu olması mümkün değildir. Mutlu ve refah içerisinde bir hayat sürmek, tüm emeklilerin en doğal hakkıdır. Bundan dolayı ülkenin büyüyüp, kalkınıp bugünlere gelmesinde alın teri bulunan emeklilere ne kadar imkan ve hak verilse yeridir. Emeklilere, insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi, sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak değerlendirilmelidir” diye konuştu.



BÜYÜMEDEN PAY İSTİYORUZ

Son birkaç yıl içerisinde emeklilerin önemli taleplerinin karşılandığını, buna rağmen hâlâ çözüm bekleyen taleplerinin bulunduğunu ifade eden Ergün, şöyle devam etti: 2000 sonrası emekli olanların intibaklarının yapılması ve tüm emeklilerin sağlık katkı paylarından muaf tutulmasının da aralarında bulunduğu taleplerimizin kazanıma dönüşmesini istiyoruz. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları 6 aylık TÜFE oranında artırılırken memur emeklilerinin aylıklarına kamu sözleşmelerine göre zam yapılıyor. Bu durum eşitlik kuralına aykırıdır. Yüzdeli zamlar, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir uygulamaya dönüşmüş, emekliler arasında makas büyümüştür. TÜFE artışı, emeklileri koruyan bir sistem olmadığından yeni bir artış sistemi getirilmeli. Büyümeden emeklilere pay verilmeli.