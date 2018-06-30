Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu Ankara



Avrupa Yakası’na da yapılacak merkezler hizmete girdiğinde özellikle İstanbul’un dış ticaret ve lojistik operasyonları daha etkin hâle getirilmiş olacak. Ayrıca trafik yükü şehrin dışına taşınarak İstanbul’un hayat kalitesinin de artırılması planlanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, konuya ilişkin daha önce yaptığı bir açıklamada “İstanbul’da biri Anadolu biri de Avrupa yakasında olmak üzere iki bölgede gümrük ve ticaret merkezleri kuruluyor. Bu, özellikle transit ticarette bir başka ülkeden gelen ve bir başka ülkeye satılacak ürünlerin gümrük işlemlerinden istisna olarak, eğer millîleştirilecekse de yurt içine girerken işlemlerin basitleştirilerek hızlandırılması esasına dayanan bir sistem” demişti.