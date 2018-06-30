Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurulacak yeni hükûmetin en önemli gündem maddelerinden birini bazı gıda maddelerinin fiyatlarındaki artış oluşturacak. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesince belirlenen tedbirlerin kalan kısmının yılın ikinci yarısından itibaren uygulamaya konulması hedefleniyor. Son dönemde etten fıstığa, patatesten soğana kadar çeşitli gıda ürünlerinin fiyatlarında gerçekleşen artış, ilgili tedbirlerin uygulamaya koyulmasıyla aşıldı. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, ürünün tarladaki üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm süreçlerinde fiyatlarında meydana gelen artışların sebeplerini analiz etti. Bu konuda, başta zayiat oranları ve aracılık ücretleri olmak üzere aşırı fiyatlanmaya yol açan faktörlere yönelik bazı tedbirler alındı. Söz konusu tedbirlerin kalan kısmı da yeni hükûmetin kurulmasıyla yılın ikinci yarısından itibaren devreye girecek.

1-Kayıt sistemi güçlendiriliyor

Ekonomi politikaları açısından da yeni hükûmetin “yol haritası” olacak AK Parti’nin seçim beyannamesinden yapılan derlemeye göre, komitenin kararları hızla hayata geçirilecek. Bu kapsamda, tarladan sofraya kadar olan tedarik zincirine ilişkin kayıt sistemi güçlendirilecek.

2-Fire oranı en aza indirilecek

Yaş meyve-sebze tedarik zincirinde maddi kayba sebep olan fire oranlarını en aza indirmek ve lojistik süreçlerinin genel kalitesini artırmak

amacıyla soğuk zincir yatırımları desteklenecek.

3-Toptancı halleri etkin çalışacak

Tarım ürünlerinin paketlenmesi, perakende satış noktalarına sevk edilmesi ve sergilenmesi hususlarında belirlenen uluslararası standartlara tam uyum sağlanacak. Tedarik zinciri-nin kritik noktalarından biri olan toptancı hallerinin daha etkin çalıştırılması ve modernizasyonuna yönelik yasal düzenlemeler tamamlanacak.

4-Yeni destek paketi yolda

Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşması ve gelişmesi de sağlanacak. Uzun süreli kiralama garantisi kapsamında özel sektöre lisanslı depo yaptırılacak. Bu yıl 2,5 milyon ton kapasiteli depo yapımı tamamlanacak. Tarladan mağazalardaki satış ortamına kadar taşıma, depolama ve satış noktalarında soğuk zincir kurulmasının desteklenmesine yönelik paketin de yeni hükûmetin kurulmasının ardından açıklanması bekleniyor.