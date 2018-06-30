Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin Ankara



Bu zorunluluk Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) yatırımları ile avantaja çevriliyor. Sebze ve meyve ihracatının yapıldığı güzergâh üzerinde bulunan Türkiye, ülkenin dört bir yanına yapmış olduğu soğuk hava depoları sayesinde bu alanda tecrübeli hale geldi. TKDK ile birlikte gelen soğuk hava depolarındaki yüksek standartlar, sektöre kalite kazandırırken diğer yandan ülkemizdeki depoculuğun uluslararası piyasalardaki etkinliğini de arttırıyor. Üreticiye, ürünlerini sezon dışında da satma imkânı doğuran soğuk hava depoları, adeta kötü hava şartlarına karşı kalkan görevi yapıyor.