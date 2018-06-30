Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siber güvenlikte yerli ve millî dönem başlıyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) öncülüğünde hayata geçirilen “Siber Güvenlik Kümelenmesi” ile Türkiye siber güvenlik pazarının yüzde 96’sını elinde bulunduran ABD ve İsrail’in hakimiyetine son verilecek. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve akademisyenlerden oluşan “Siber Güvenlik Kümelenmesi” yerli ve milli siber yazılımların geliştirilmesinin yanı sıra sektörde faaliyet gösteren firmaların desteklenerek uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün artırılmasına ve ihracat yapmasına katkı sağlayacak. Kümelenme kapsamında siber güvenlik alanında ülkemizde yetişmiş personel eksikliğinin kapatılmasına yönelik çalışma ve projelere de destek verilecek.



SAVAŞ SİLAHTAN İBARET DEĞİL

Savunmanın konusunun sadece TSK’nin araç ve gereçlerinin modernizasyonu ve temini olarak algılanmaması gerektiğini belirten Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, sağlık, ulaşım, enerji, haberleşme ve eğitim gibi alanlarda da ülkenin güvenliğinin sağlanmasının önem taşı dığını vurguladı. Demir, “Bugün savaşın olmadığını düşündüğümüz ortamlarda da başka çeşit savaşlar var. İnsanların haberleşme özelinin bulunması veya şirketlerin, emniyet birimlerimizin ve devletimizin hassas bilgilerinin korunması aslında savunma kavramının içini dolduruyor. Madem öyle, bize atfedilen görevlerin arasında olan siber güvenliğe geniş spektrumla bakmalıyız” diye konuştu.



YERLİYE ÖNCELİK

Savunma sanayisinin geliştirilmesi ve koordinasyonu konusunda kendilerine “bu alanda birlikler kurma” gibi görevlerin de verildiğini hatırlatan Demir, siber alanının boş bırakılmaması gerektiğine dikkati çekti. Demir, emniyet güçlerinin çeşitli projelerini yapmak durumunda olduklarına değinerek “Bu alandaki ürünlerde dışa bağımlılık söz konusu” ifadesini kullandı.

Çözüm olarak mümkün olduğunca geniş tabanlı ve katılımlı bir kümelenme oluşturmayı planladıklarını vurgulayan Demir, şöyle devam etti: Kümelenmede, çözümlerin geliştirildiği, geliştirme alanlarının ortak belirleneceği, bir taraftan bilgini artırılması, insan kaynağının yetiştirilmesi, insan kaynağından oluşan şirketlerin ayakta kalmaları, desteklenmeleri, yerli ürünlerin öncelikle kullanılır hâle gelmesi gibi bir dizi konuya hep beraber el atmamız gerekiyor. Burada donanım meselesi de unutulmamalı ve radarımızdan kaçmamalı diye düşünüyorum.”

Türkiye’nin devleri de siber takımda

n ASELSAN

n HAVELSAN

n TÜRKSAT

n TURKCELL

n Türk Telekom

n ULAK AŞ

n Argela

n ODTÜ TEKNOKENT

n İTÜ Arı Teknokent

n Ankara Teknopark

n Bilkent Cyberpark

n SASAD

n STM

n DataBoss

Security&Analytics

n Difose Adli Bilişim Hizmetleri

n Digisecure

n GAİS Siber Güvenlik

n Logo Siber Güvenlik

n MARTA Teknoloji

n Netaş

Telekomunikasyon

n Halkbank

n Vakıfbank