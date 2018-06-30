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Sigaranın vergilendirilmesinde sistem değişti
30.06.2018 - 08:50 | Son Güncelleme: 30.06.2018 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sigaranın vergilendirilmesinde sistem değişikliğine gidildi. Sigaraya uygulanan 3 vergiden birinde oran düştü, ikisinde arttı.Maktu vergi ve asgari maktu vergilerinde artış yaşanırken, nispi vergi yüzde 65,23'ten yüzde 63'e düştü.
Etiketler : Sigaranın vergilendirilmesi,
569470 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/569470.aspx
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