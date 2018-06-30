Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 yıldır aralıksız ihracat şampiyonu olan Vestel, tüm sektörlerin yer aldığı genel değerlendirmede de Türkiye’nin en büyük 7’nci ihracatçısı unvanını kazandı. Ödülü Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden aldı.

Vestel, Türkiye’nin en başarılı ihracatçı firmaları 2017 sıralamasında Elektrik Elektronik ve Hizmet sektöründe bir kez daha şampiyon oldu. 2017 yılında yaptığı 2 milyar 104 milyon dolarlık ihracatla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kendi sektöründe birinci seçilen Vestel, genel sıralamada da 7’nci oldu. Düzenlenen törende ihracat şampiyonluğu ödülünü Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden alan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu yaptığı değerlendirmede; "Zorlu Holding olarak tüm faaliyet alanlarımızda teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımla katma değer oluşturan ürün ve hizmetler sunuyor, gerçekleştirdiğimiz ihracatla ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Ortaya koyduğumuz bu vizyonunun en güçlü temsilcisi olan Vestel, Türkiye’den dünyanın 155 ülkesine teknoloji ihraç ediyor. Zorlu Grubu olarak, kurulduğumuz günden bu yana yaptığımız her işte her zaman liderliği hedefledik. Ne mutlu ki yıllardır Türkiye’nin en başarılı ihracatçıları arasında yer alıp Vestel ile Elektrik Elektronik ve Hizmet sektöründe 20 yıldır aralıksız ihracat lideri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vestel; önümüzdeki dönemde de yenilikçi ürün, hizmet ve katma değerli servisleriyle Türkiye’nin teknolojide dünyaya açılan kapısı olmaya devam edecektir" dedi.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da "Vestel teknoloji açısından Türkiye sınırlarını aşmış bir değere sahip. Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına yaptığımız yatırımlarla uluslararası standartlarda ürünler üretip, bu ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Dünyanın 4’te 3’üne yaptığımız ihracatla ülkemizin cari açığının kapatılmasına katkıda bulunmanın da gururunu yaşıyoruz. Üst üste 20 yıldır aldığımız bu ödül de doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Bu motivasyonla ülkemiz için daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz" dedi.