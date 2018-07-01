Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği 25. Genel Kurulu ile yeni başkanını seçti. Mehmet Büyükekşi’nin görevini devrettiği Genel Kurula; Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. Genel Kurulda konuşan Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin büyümesinde “güven ve istikrar” unsurlarının etkili olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: Doğal kaynakları, insan kaynağı, jeopolitik konumu dikkate alındığında Türkiye’nin potansiyeli bu değil, olmamız gereken yer bu değil. Biz bu işe başladığımızda 12 il ihracat yapıyordu, şimdi bütün iller yapıyor. Şu andaki 71 bin ihracatçı sayısı yeterli değil, bunu 120 bin ihracatçıya çıkarmalıyız. Akıl terine daha çok yatırım yapacak, yapısal reformlara devam edeceğiz. Zaman ekonomisini daha etkin kullanacak, gençlerin aldatılıp yüzünü dağa çevirmesini önleyeceğiz. İstikrar ve güven, olmazsa olmazımız. İhracatımız artıyor, ama daha çok artması lazım, tekrar ediyorum yeterli değil. İthalatımız da artıyor, ama bu seneden itibaren yavaş yavaş denge kurulmaya çalışılacak. İhracatımızı artırdığımız zaman cari açığımız azalacak, dolayısıyla ekonomimizdeki iyileşme çok daha belirgin hâle gelecek.

TİM’in yeni başkanı İsmail Gülle

Üç adayın yarıştığı Türkiye İhracatçılar Meclisinin Genel Kurulunda, 398 delegeden 149’unun oyunu alan İsmail Gülle, TİM’in yeni başkanı seçildi. Tahsin Öztiryaki 140, Oğuz Satıcı da 109 oy aldı. Yeni başkan Gülle “Bugünden itibaren verdiğiniz bu görevi, sizin adınıza en güzel şekilde kullanacağım. Makam küçülecek, hizmetler büyüyecek. Kimse oyunun dışında kalmayacak. TİM’i, söz verdiğimiz gibi çok farklı bir kurum hâline getireceğiz. Bundan sonra daha güçlü, proaktif olacağız. Kazanan ihracatçı oldu” dedi. Genel Kurul’da ayrıca 27 sektör konseyi başkanı da belirlendi.

1960 yılında Sivas’ta dünyaya gelen İsmail Gülle, ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamladı. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesinden mezun olan Gülle, ihtisas programını İstanbul Üniversitesi İşletme Enstitüsünde yaptı. 1970 yılında babası Halis Gülle’nin kurmuş olduğu Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri AŞ’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı. 1999-2003 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yapan, 2003 yılından bu yana da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Gülle, evli ve iki çocuk babası...

Şampiyonlar ödülünü aldı

1- Ford Otomotiv - Ali Koç

2- Toyota - Hiroshi Kato

3- TOFAŞ - Ali Koç

4- Oyak Renault - Antoine Aoun

5- TÜPRAŞ - Ali Koç

6- Kibar Dış Ticaret - Ali Kibar

7- Vestel - Ahmet Nazif Zorlu

8- Arçelik - Ali Koç

9- Bosch - Yasin Akdere

10- Mercedes-Benz Türk - Bülent Acicbe

Yıldırım: Biz dükkânı kapattık artık...

Başbakan Yıldırım, TİM Genel Kurulunda herkesi güldüren bir espri yaptı. TİM Başkanlığı için yarışan adaylara seslenen Yıldırım’ın “Gayet güzel, demokratik bir yarış oldu. Aynen bizim yaptığımız gibi. Geçen hafta da biz bu heyecanı yaşadık. Biz rahatladık, siz de rahatlarsınız. Kazansanız 3 saat sürüyor sevinci, kaybetseniz 1 günde atıyorsunuz. Kazananın stresi daha çok. ‘Ne yapacağız?’ diye düşünürsünüz. Kaybeden ise ‘Allah, dünya varmış’ der. Ama kazanamayan, benim koltuğu gelip alabilir. Bir fark var; siz sadece dükkânı devrediyorsunuz, biz dükkânı kapattık” demesi, salonda gülümsemelere sebep oldu.

OHAL kaldırılsın faizler düşsün ‘kıdem’i çözelim

TİM Başkanlığını devreden Mehmet Büyükekşi, daha fazla ihracat için talep ettikleri tüm isteklerin Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görüldüğünü bildirdi. Bu adımların kendilerine güç ve kuvvet verdiğini aktaran Büyükekşi, “Ancak beklentilerimiz henüz bitmedi. Eğer biterse, yerimizde saydığımız anlamına gelir. Yeni hükûmetten 10 yeni talebimiz daha var” diyerek, bunları şu şekilde sıraladı:

1- Artık seçim sürecinin geride kalması ile ekonomi ve ihracatın ana gündem maddemiz haline gelip, enflasyonun ve faizlerin tek haneye inmesini dört gözle bekliyoruz.

2- Yapısal reformların hayata geçirilmesi ile yerli ve yabancı yatırımların cesaretlendirilmesini, gündemde olan OHAL’in sonlandırılmasını bekliyoruz.

3- İstihdamı artıracak çalışmalara hız verilmesini ve kıdem tazminatı meselesinin çözülmesini talep ediyoruz.

4- Tasarruf açığı ve cari açık ekonomimizin en zayıf halkaları. Ülkemizin kırılganlığını önemli ölçüde azaltması anlamında bu 2 konuda kalıcı adımlar bekliyoruz.

5- AB, ihracatımızın yarısını, ülkemizdeki yabancı yatırımların yüzde 70’ini temsil ediyor. Üyelik sürecinin hızlandırılmasını, Gümrük Birliği’nin güncellenmesini umuyoruz.

6- Vergi reformu sürecinin hızlandırılması, KDV konusunda sorunların çözülmesi firmalarımıza çok önemli faydalar getirecek.

7- İleri teknoloji ve inovasyonun atılacak adımlarda öncelikli olarak ele alınması, “millî bir teknoloji hamlesi” başlatılması son derece zaruri.

8- Eğitim alanında günümüzün ve geleceğin küresel şartlarına uygun, yenilikçi nesillerin yetiştirilmesine yönelik reformların yapılmasını bekliyoruz.

9- Bürokrasinin azaltılması, karar alma ve uygulama süreçlerinin hızlandırılması ihracatımıza da hız kazandıracaktır.

10- İstanbul’un uluslararası standartlara uygun bir fuar alanına sahip olması, bu kenti bir çekim merkezi hâline getirecektir.