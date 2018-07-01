Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk lirası (TL), 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak dolar karşısında bu hafta yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Bu yıla 3,80 seviyelerinde başlayan ve yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, yılın ilk yarısında rekor üstüne rekor kırdı. Değer kazanan dolar endeksi ve seçim atmosferinin negatif etkisiyle yükseliş eğilimini koruyan dolar /TL, 23 Mayıs’ta 4,92 ile bütün zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar, gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ederken, TL de 24 Haziran’daki seçimlerle siyasi belirsizliğin ortadan kalkması sonucu gelişen ülke para birimlerinden pozitif ayrıştı. TL, dolar karşısında bu hafta yüzde 1,86 değer kazandı. Geçen hafta gelişen ülke para birimlerinin performansına bakıldığında, dolar karşısında en çok Arjantin pezosunun değer kaybettiği görüldü. Yüzde 7 değer kaybeden Arjantin pezosunu, yüzde 2,5 ile Şili pezosu, yüzde 2,4 ile Brezilya reali takip etti. Analistler, TL’de seçim öncesi görülen negatif ayrışmanın, seçimlerin ardından azalan belirsizliklerle tersine döndüğünü, gelecek dönemde atılacak doğru adımlarla dolar kurlarındaki düşüşün ivme kazanabileceğini belirtti.



4,80 TL’Yİ GEÇEMEZ

Anadolu Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kocaman, yıl başından bu yana TL’de yaşanan hızlı değer kaybı sonrasında, TL’nin son günlerde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığını dile getirdi. Bunda erken seçimin atlatılması sonrasındaki pozitif beklentilerin etkili olduğunu bildiren Kocaman “Seçim politikaları ile birlikte mali disiplinde görülen bir miktar gevşemenin, yeni kabine ile yeniden sıkılaştırılacağına dair beklentiler, sıkı para politikasının devam ettirileceğine yönelik söylemlerin etkili olduğunu düşünmekteyiz. Seçim sonrası yaşanan bu pozitif ayrışmanın devamı için, piyasada beklentilerin karşılanması ve güvenin artırılması gerekiyor. Bunun sağlanması hâlinde TL’de değer kazanımı devam eder. 4,60’ın altında kalıcılık hâlinde, 4,45’e doğru geri çekilme yaşanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise, kısa vadede 4,80 seviyesinin kırılamayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

4,25’e kadar düşer

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ve ikinci tur olmadan başkanlık yarışının sona ermesinin, TL varlıklar üzerinde daha önceden belirsizlik yüzünden oluşan değer kayıplarının geri alınmasını sağladığını kaydetti. Turşucu, TL’deki değer kazancının kalıcı olmasının iki faktöre bağlı olduğunu belirterek şunları kaydetti: Birincisi dış faktörler ve güçlenen ABD doları... Dolarda güçlenmenin sürmesi, negatif baskı oluşturur. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerden para çıkışlarının devam edip etmeyeceği de önemli... İçeride ise piyasalar, ekonomi yönetiminde hangi isimlerin olacağını ve nasıl adımlar atılıp, nasıl bir söylem içerisinde olunacağını bekliyor. Piyasaların aradığı güven ortamının oluşması durumunda TL’deki değer kazancı devam edebilir ve 4,45 desteğin de kırılırsa, 4,25-4,30 bölgesine kadar sürebilir...