Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar Bugün Ne Kadar?

Döviz fiyatları geçtiğimiz hafta kaydettiği düşüşlerle dikkat çekti. Merkez Bankası döviz kurları Türk Lirası karşısında 24 Haziran seçimlerinden bu yana ağırlıklı olarak değer kaybı yaşıyor. Dolar kuru da bu döviz kurları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta başından hafta sonuna kadar dolar kuru dalgalı hareketlerle yoluna devam etti. Hafta içinde en düşük olarak 4.56 lirayı gördü. Daha sonra küçük çaplı toparlanmalar olsa da dolar ekonomi haberleri arasında haftanın son iş gününde 4.58 – 4.59 lira bandında yer buldu. Dolar bugün 4.5866 lira…



Euro Bugün Ne Kadar?

Euro kuru Türkiye piyasalarında dolar kadar merakla takip edilen ve döviz hesaplama işlemlerinde sıkça yer alan para birimi… Euro da geride kalan haftada TL’ye karşı değer kaybetti. Euro kuru ne kadar sorusu yatırımcıların ve piyasa oyuncuların çok sorduğu sorular arasındaydı. Seçimden önce yüksek rakamlarda yer bulan euro fiyatı seçimlerden sonra düşüşe başladı. Cuma günü 5.32 liraya gerileyen euro kuru gün sonunda 5.36 liraya çıktı. Euro kuru bugün yani 1 Temmuz Pazar günü 5.3637 lira…

Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Merkez Bankası döviz kurları yanı sıra altın döviz piyasalarının en çok ilgilendiği ve dikkatle takibe aldığı yatırım aracı olan altın, geçen hafta kayıplarla adından söz ettirdi. Çeyrek altın haftayı 301 lirada kapattı. Cumhuriyet altını 1.227 liraya kadar düşerek hafta sonuna girdi. Altının gramı bugün 184.7560 lira olarak kaydediliyor. Altın ons fiyatı 1.252,16 dolar olarak belirtilebilir. Hafta sonunda yarım altın fiyatı 602 liraya gerilemiş şekilde yer buldu. 22 ayar altının gramı 168.09 lira, 22 ayar bileziğin gramı da 169.70 lira…