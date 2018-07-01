Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Tahran'da "Sanayi ve Maden Günü" münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte konuşan Cihangiri, ABD yönetiminin İran'ın petrol satışı ve uluslararası bankacılık sisteminde para transferini durdurmayı hedeflediğini ifade etti.

Ülkenin içinde bulunduğu durumu "Zaten ekonomik yönden hastalıklı bir vaziyet söz konusu idi." şeklinde nitelendiren Cihangiri, yeni dönemde özel sektöre önemli görevler düştüğünün altını çizdi.

Cihangiri, "Özel sektör, şu an borsadan günde 60 bin varil petrol satın alabiliyor. Şeffaf bir şekilde petrol satın alıp ihraç edebilmeleri için çalışmaları başlattık." dedi.

ABD'nin yaptırımlarıyla İran'ın petrol piyasasında boşaltacağı yeri Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin doldurmasına ilişkin Cihangiri, "Bu boşluğu dolduracak ülkeler, İran halkına ihanet etmiş olacaktır. İran halkı bu ihaneti hiç bir zaman unutmayacaktır." şeklinde konuştu.

Cihangiri, ülkede derinleşen ekonomik krizle mücadele edebilmek için yönetim kademeleri ve siyasi grupların aralarındaki ihtilafları kenara bırakarak birlik olmaları gerektiğini kaydetti.