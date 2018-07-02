Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİM verilerine göre; haziranda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 6 ayında ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.



OTOMOTİV YİNE LİDER

Haziran ayında sektörel bazda en fazla ihracatı 2,5 milyar dolarla yine otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Bu sektörü 1,42 milyar dolarla kimyevi maddeler ve 1,36 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti.



144 ÜLKEYE SATTIK

İhracat pazarlarına bakıldığında haziran ayında 144 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya’ya yüzde 1,2, İngiltere’ye yüzde 10,4, İtalya’ya yüzde 11, Fransa’ya yüzde 6,3 artış kaydedilirken, ABD’ye ihracat yüzde 13,9 geriledi. En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında en yüksek artış ise yüzde 47,6 ile Yunanistan’da yaşandı. Ülke grubu bazında bakıldığında haziran ayında AB’ye ihracat yüzde 8 artarken, AB’nin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 52,1 oldu.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEĞİ

Geçtiğimiz günlerde TİM Başkanlığı görevini devreden ve son kez rakamları açıklayan Mehmet Büyükekşi, ihracatın 20 aydır soluksuz arttığını belirtti. Büyükekşi “Görevimi devretmiş olduğum haziran ayı itibarıyla yıllık bazda ihracatımız 161,5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Seçimler belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Böylelikle, ülkemizin ana gündemi yeniden ekonomi olacak. Yılın ilk yarısında yakalanan yüzde 7,4’lük ihracat artışı, yılın geri kalanında daha da yukarı taşınacaktır” dedi.

BİN 81 FİRMA İHRACAT AİLESİNE KATILDI

Haziranda ihracat 37 şehirde artarken, 43 şehirde geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 il 5,5 milyar dolarla İstanbul, 1,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,1 milyar dolarla Bursa, 791 milyon dolarla İzmir ve 602 milyon dolarla Ankara olarak sıralandı. İlk 10’da en yüksek ihracat artışını yüzde 29,9 ile Hatay gerçekleştirdi. Haziran ayında ihracat gerçekleştiren firma sayısı 33 bin 563 oldu. Bu firmalardan 2 bin 771’i bu yıl ilk defa ihracat yaparken, daha önce hiç ihracatı olmayan bin 81 firma bu ay ihracat ailesine katıldı.