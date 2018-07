Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm sektöründe dünyanın en prestijli ödülleri olan WTA, 2018 yılında 25’inci yılını kutluyor. Ülkelerin en iyilerinin belirlendiği, 11 bölge ve kategoride kıtaların en iyilerini belirleyen WTA’da dünya genelinde seyahat eden milyonlarca turistin oylarıyla en iyiler seçiliyor. Türkiye turizm sektörü ise Avrupa kategorisinde yer alıyor. WTA 2018’in Avrupa’nın En İyileri belli oldu. Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen törenle WTA 2018 Avrupa ödülleri sahiplerini buldu. Kategorilerine göre otellerin yarıştığı WTA’da, turizm sektörünün diğer alanlarından da olmak üzere toplam 133 dalda ödül verildi. Türkiye, Avrupa’nın en iyileri töreninde 11 ödül aldı.



ANTALYA KOLTUĞU KAPTIRMADI

Türkiye’nin 11 ödülünün 5’i Antalya’ya gitti. Kemer ilçesi Beldibi’nde bulunan Rixos Sungate, Avrupa’nın en iyi eğlence oteli seçildi. Belek’te bulunan ve Rixos Grubu’na ait The Land of Legends Theme Park ise Avrupa’nın en iyi tema parkı oteli ödülünü aldı. Antalya’dan diğer üç ödül Cornelia Diamond Golf Resort & Spa’nın oldu. Cornelia Diamond Golf Resort & Spa, Avrupa’nın en iyi tam entegre resortu, Avrupa’nın en iyi lüks her şey dâhil tesisi ve Avrupa’nın en iyi lüks tesisi ödüllerini aldı. Törende İstanbul’daki otellere de üç ödül verildi. Hotel Les Ottomans Avrupa’nın en iyi süit oteli seçildi. Conrad İstanbul Bosphorus Avrupa’nın en iyi şehir oteli ödülü aldı. Çırağan Palace Kempinski İstanbul ise Avrupa’nın en iyi oteli unvanını aldı.

MUĞLA’YI DA SEVDİLER

Üç ödülün gittiği Muğla’da Bodrum ve Göcek ödülleri paylaştı. The Residences at Mandarin Oriental Bodrum Avrupa’nın en iyi otel konutları, The Producer Villa - The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts ise Avrupa’nın en iyi lüks villa oteli seçildi. Göcek’teki Rixos Premium Göcek ise Avrupa’nın en iyi yaşam tarzı oteli ödülünü aldı.