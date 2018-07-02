Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplam 20 bin 639 talep geldi. TOKİ Başkanı Ergün Turan “Projede yer alan 2+1 nitelikte 934 konutumuzu, daha önce hiç ev sahibi olmamış dar gelirli vatandaşlarımıza sunduk. Başvuruların 17 bin 1 tanesi buraya geldi. 11-12 Temmuz’da noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşlar belirlenecek. Hak sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedelleri, 18 Temmuz’dan itibaren iade edilecek. Sosyal devletin en önemli yansıması, vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. 2002 yılından beri 837 bin konut inşa ettik. 2023’te 1,2 milyon hedefine varacağız. TOKİ olarak artık sosyal ihtiyaçlara cevap verecek, mahalle kültürünün oluşmasına imkân tanıyan projeler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.