Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 10 milyon vatandaşı ilgilendiren vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular devam ediyor. Bugüne kadar 2 milyon civarında kişi, borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvuruda bulundu. Başvuruların 31 Temmuz’a kadar süreceği yapılandırma kapsamında vatandaşlar, borçlarını eylül ayında vergi dairelerine ödemeye başlayacak. Yığılma yaşanmaması için vatandaşların son günü beklemeden başvuruda bulunması önem taşıyor. Vergi dairelerine gitmeden, elektronik ortamda, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden de başvuru yapılabiliyor. Yapılandırma kapsamında başvuran ve peşin ödemeyi seçen mükellefler, neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeyerek bu fırsattan yararlanabilecek. Düzenlemeyle birikmiş vergi borçlarının gecikme faizi ve zamları, ilgili dönemlerde geçerli yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılacak. Peşin olarak 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi hâlinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından ise yüzde 25 indirim yapılacak. Vatandaşlar, ikişer aylık dönemler hâlinde taksitle ödeme seçeneğini de kullanabilecek.