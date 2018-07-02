İstanbul Kapalıçarşı'da 185,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 185,30 liradan, bin 220 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 240 liradan, 169 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 173 liradan, bin 192 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 215 liradan, 598 liradan alınan Yarım Ziynet 608 liradan ve 299 liradan alınan Çeyrek Ziynet 304 liradan satıldı.
Çeyrek altın 304 lira oldu
02.07.2018 - 18:53 | Son Güncelleme: 02.07.2018 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 185,30 lira oldu.
Etiketler : çeyrek altın,ekonomi haberleri,
569791 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/569791.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER