Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 185,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 185,30 liradan, bin 220 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 240 liradan, 169 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 173 liradan, bin 192 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 215 liradan, 598 liradan alınan Yarım Ziynet 608 liradan ve 299 liradan alınan Çeyrek Ziynet 304 liradan satıldı.