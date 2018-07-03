Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artan enerji ihtiyacı ile yatırımlar, yatırımlarla da şirketler büyüdü. Böylece Türkiye’nin ilk 3 büyük şirketi enerji sektöründen çıktı. Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), 53,9 milyar liralık net satış geliriyle birinci oldu. Listeye giren şirketlerin büyümesinde yüzde 29,4’lük büyüme görülürken, net satışların tarihinde ilk defa 1 trilyon lira mertebesini geçtiği de dikkat çekti. Fortune Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Toros “Türkiye’nin 2017 yılındaki yüzde 7,4’lük büyümesine paralel olarak cirodaki artış ilk 500 listesinde dikkat çekti. Bir önceki yıl ciro artışı yüzde 9,4 ve ondan önceki yıl yüzde 7,5 seviyesindeydi. Bu bizim tarihte gördüğümüz, yani 2007 yılından bu yana Fortune’da gördüğümüz en yüksek oranlı yıllık artış oldu.” diye konuştu.

Listeden öne çıkanlar

∂ İlk 500’de ticaret sektörünün büyümesi yüzde 27,3 olurken, hizmetler sektöründe yüzde 36,5 büyüme gerçekleşti.

∂ İnşaat sektörü daraldı. Sektör 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 36,5 büyümüştü.

∂ 500 şirketin toplam net satışları 29,4’lük artışla 1 trilyon 204 milyar liraya yükseldi.

∂ İlk 10 şirketin satış geliri 328 milyar 133 milyon lira iken, sektörel ağırlıkları petrol ve enerji oldu.

∂ 500 şirketin net kârı yüzde 52,28 artarak 64 milyar 792 milyon liraya yükseldi.

∂ Finansal giderleri 61 milyar 656 milyon lira olan bu şirketler toplam 286,5 milyar liralık ihracat yaptı.

Türkiye’nin ilk 500’ü ABD’de tek şirket kadar

Merkez Bankası 2017 yılı ortalama dolar kurunu 3,64 liradan baz alarak yapılan hesaplamaya göre, Fortune 500 Türkiye’nin toplam satışları 330,3 milyar doları buluyor. Buna göre, Fortune 500 Türkiye şirketlerinin tamamı Fortune 500 ABD sıralamasına ikinci sıradan girebiliyor. ABD listesinin ilk sırasında bulunan Walmart’ın net satışları 500,3 milyar doları aşıyor. Bu rakamlara göre, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin net satışlarının toplamı Walmart’ın yüzde 66’sı yapıyor.

İhracatın ilk 5’i

En fazla ihracat gerçekleştiren ilk beş şirkete bakıldığında, 2017 yılında 34 milyar liralık hizmet ihracatı gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) geçmiş yıllarda olduğu gibi ilk sıradaki yerini korurken, 17,8 milyar liralık ihracatla Ford Otomotiv ikinci sırada, Arçelik 15,4 milyar liralık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. İhracat listesinin dördüncü sırasındaki Tofaş 11,8 milyar lira, TÜPRAŞ ise 10,2 milyar liralık ihracat gerçekleştirdi.

İşte ilk 10 dev

Sıra Şirket İsmi Net Satışlar (TL)

1 TÜPRAŞ 53.948.110.000

2 ENERJİ PİYASALARI AŞ 41.168.719.116

3 PETROL OFİSİ AŞ 40.847.704.263

4 TÜRK HAVA YOLLARI AO 39.779.000.000

5 BOTAŞ 33.470.283.174

6 OPET AŞ 28.391.084.000

7 FORD OTOMOTİV AŞ 25.341.290.000

8 BİM AŞ 24.779.408.000

9 ARÇELİK AŞ 20.840.613.000

10 SHELL & TURCAS AŞ 19.567.578.000